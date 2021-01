Madrid sigue en el caos tras no parar de nevar

La nevada provocada por la borrasca Filomena ha sido la más abundante en la Comunidad de Madrid desde al menos el año 1971, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Aemet ha señalado que en Madrid han caído 33 litros por metro cuadrado en forma de nieve las 24 horas previas a las 07.00 horas de este sábado.

Rescatadas más de 1.000 personas en las carreteras de Madrid

La Comunidad de Madrid ha rescatado en las últimas horas a más de mil personas que han quedado atrapadas en sus vehículos debido a la intensa nevada provocada por la borrasca 'Filomena' y aún quedan 300.

De ello ha informado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, donde ha desgranado que ha muchos de ellos les han llevado a edificios públicos o hoteles y que en otros casos se les ha proporcionado mantas y comida.

"Afortunadamente van quedando menos de 300 personas atrapadas en sus vehículos. Son personas que por circunstancias a partir de una hora determinada ya no podían movilizarse. Muchos de ellos han tenido que incluso abandonar el coche", ha señalado.

Ayuso ha incidido en que desde el Gobierno regional han pasado una noche "bastante preocupados" porque tenían que solucionar situaciones de emergencias.

Ayuso pide no salir de casa y fija como prioridad recuperar la normalidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este sábado a los ciudadanos que no salgan de casa ante la intensa nevada que ha provocado la borrasca 'Filomena'.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha incidido en que han pasado una noche "bastante preocupados" porque han tenido que solucionar algunas situaciones de emergencia, como los ciudadanos que han quedado atrapados en sus vehículos o despejar los accesos a los hospitales. "Ha sido una noche dificilísima", ha reconocido.

Según la presidenta, a partir de las 12 horas, se ha bajado la alerta a naranja y la previsión es "un poco más optimista". Ayuso ha incidido en que por lo menos, "hasta el momento", no ha habido "ninguna víctima de riesgo vital" y eso es lo positivo con lo que se queda.

Lo que les preocupa en las próximas horas es "las heladas" y que los ciudadanos salgan a la calle lo menos posible, "que no lo hagan", porque ·se están viendo la rotura de muchísimos árboles y el caminar por la calle es un peligro teniendo en cuenta que no se ve ni el propio mobiliario urbano".

"Mientras tanto recuperando la normalidad en los accesos los centros hospitalarios, que es para nosotros la prioridad, y ayudar al resto de ciudadanos que aún quedan en algunos de sus vehículos", ha trasladado, para a continuación incidir en que se han rescatado a más de mil personas que estaban en sus coches y quedan aún otros 300.

Asimismo, ha hecho hincapié en que están centrados también en que las ambulancias estén "o bien protegidas por otros vehículos quitanieves o a través de vehículos propios de la Consejería de Sanidad que sí están preparados para estas inclemencias".

La presidenta ha desgranado, además, que se ha habilitado en el Sector IV de la Cañada Real una antigua fábrica de muebles y un polideportivo en Vallecas para personas que lo necesitan. También se ha puesto en disposición de personas sin techo en distintos municipios de la Comunidad instalaciones, tanto en Boadilla como en Pinto o Valdemoro.

Por otra parte, Ayuso ha recordado que han decidido cerrar los colegios, universidades y centros de formación el lunes y el martes "hasta ver cómo evoluciona la ola". Además, los funcionarios regionales de la Comunidad teletrabajarán excepto los que su presencia es necesaria.

La presidenta madrileña ha indicado que todas las administraciones "están hablando en tiempo real" y que tanto los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el de Transportes, José Luis Ábalos, han estado "en permanente coordinación" con el Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

Almeida reclama a Defensa e Interior "todos los recursos de los que puedan disponer"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este sábado a los ministerios de Defensa e Interior "todos los recursos de los que puedan disponer" para liberar las calles de la capital de este "tsunami de nieve".

"He hablado con Margarita Robles (ministra de Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior), y he pedido que se destinen los medios necesarios para que Madrid no quede en esa situación en los próximos días. Reclamo y solicito tanto a la ministra de Defensa como al de Interior, todos los recursos de los que puedan disponer", ha manifestado el regidor desde el Centro de Control de Seguridad y Emergencias.

Con ambos ha contactado telefónicamente, y ha advertido de que "si finalmente toda esta nieve queda helada, la situación logística de movilidad quedará muy afectada" en Madrid la próxima semana, por lo que ha instado a "poner todos los medios en la calle para poder liberar las calles".

De nuevo ha pedido a los madrileños "que se queden en casa", ya que la situación en la capital "no es un juego". "Se corre peligro por estar en las vías públicas, hay muchos árboles que se están tronchando", ha llamando a la prudencia.

Al mismo tiempo, ha pedido a los madrileños que salgan a la calle que no caminen por las calzadas "porque se obstaculiza el trasiego" de vehículos de los servicios de seguridad y emergencias, de los que han pedido se haga "un uso racional".

Madrid suspende autobuses interurbanos y refuerza los transportes de Emergencias

El servicio de autobuses interurbanos de Madrid permanece cortado como consecuencia del temporal de nieve, así como la EMT; el Metro funciona toda la red con la excepción de la línea 10 (Tribunal-Casa de Campo), y también está cortado el Metro Ligero 1 entre Las Tablas y Virgen del Cortijo, han informado fuentes de la Consejería de Transportes.

Estas dos últimas líneas, según Transportes, han debido suspender el servicio porque parte de sus trayectos transcurren en superficie. Con respecto a la línea 8 de Metro, también operativa, Transportes recuerda a los viajeros que AENA ha cerrado el aeropuerto de Barajas y que han sido suspendidos los vuelos.

Sobre el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA 112), fuentes de la Consejería de Sanidad han informado de que ha sido reforzado su Centro Coordinador y el de los Vehículos de Intervención Rápida para garantizar la atención a la Emergencia durante la nevada.

Entre las medidas adoptadas por el comité de crisis creado para afrontar la situación generada por el el temporal Filomena en el transporte sanitario, se ha hecho un llamamiento a los profesionales a incorporarse a los recursos más cercanos a su domicilio y ha pedido el doblaje de turnos a quienes ya están trabajando.

El objetivo fundamental de este refuerzo, dicen las fuentes, es garantizar la asistencia sanitaria en las situaciones que se producen cuando existe un riesgo vital para el paciente, como ictus o infartos.

También ha sido aumentado de 16 a 21 el número de Vehículos de Intervención Rápida (VIR), todoterrenos, puesto que sus características los hacen los más óptimos para el tránsito por la nieve.

Estos VIR están dotados de médico/a, enfermero/a y Técnico en Emergencias Sanitarias y el mismo material y aparataje electromédico de una UVI Móvil, puesto que también son un Soporte Vital Avanzado.

Las UVI móviles también se encuentran operativas, aunque algunas con muchas dificultades de movilidad, por lo que desde el viernes se solicita ayuda a la Guardia Civil cuando es preciso.

Como consecuencia de la intensa nevada caída sobre Madrid, con acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros de espesor, este sábado permanecen cerrados parques, equipamientos deportivos y culturales, no habrá recogida de basuras ni estarán abiertos los puntos limpios y tampoco habrá servicio de estacionamiento regulado (SER) hasta el lunes.

Además, las clases han sido suspendidas en colegios, institutos y universidades el lunes y el martes próximos.