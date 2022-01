Estos son los mejores libros de los últimos 125 años, según 'The New York Times'

El prestigioso medio New York Times ha publicado su lista definitiva con los mejores libros de los último 125 años. La iniciativa nace para conmemorar el 125 aniversario del Book Review y, por ello, invitaron a sus lectores a trasladar los que para ellos son las mejores historias de la literatura universal.

Los 50 estados miembros del país americano y cerca de 67 países han emitido unos 200.000 votos para elaborar dicha clasificación, desde el mes de octubre. Esta es la lista definitiva de los libros mejor valorados de los últimos 125 años.

1. Matar a un ruiseñor de Harper Lee

La aclamada novela de la escritora estadounidense Harper Lee es un clásico de la literatura y, además, se ha convertido en la ganadora absoluta entre más de 200.000 votos. Premio Pulitzer de Ficción en el año 1961, este clásico sigue levantando pasiones desde su publicación, cuyo éxito fue inmediato. Su trama contiene temas tan controvertidos como la desigualdad racial y la violación sexual. El argumento gira en torno al padre del protagonista, Atticus, cuando decide defender ante la justicia a un hombre negro acusado de la violación a una mujer blanca. Aclamado por público y crítica, Matar a un ruiseñor sigue los prejuicios de la comunidad del sur de los Estados Unidos durante la década de 1930.

2. La comunidad del anillo de J.R.R. Tolkien

El primero de los tres volúmenes que conforman la archiconocida saga de El Señor de los Anillos es una novela que ha despertado la imaginación de múltiples lectores a lo largo de la historia. Novela precursora en su época, y leída por multitud de generaciones, sigue siendo un antes y un después en la literatura fantástica. En sus comienzos fue escrita como un solo tomo pero su longitud y coste llevó a la editorial a dividirla en varias partes. Ocupa el segundo puesto dentro de los mejores libros de los últimos 125 años.

3. 1984 de George Orwell

Clásico imperecedero cuyo tema principal es la libertad en su sentido más amplio. "No creo que la sociedad que he descrito en 1984 necesariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido", explicaba el autor en 1948 y su argumento se encuentra de más actualidad que nunca. Una novela imprescindible y que llega al tercer libro elegido por los lectores de 'The New York Times'.

4. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez

Con su ritmo y tono tan peculiares, junto a un espacio también particular, esta novela se encuentra erigida como una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana, siendo también una de las más leídas en español. Cien años de soledad sigue el tiempo de un siglo de vida de la familia Buendía, cuyo patriarca funda el pueblo de ficción de Macondo, en Colombia. Uno de los mejores ejemplos del realismo mágico.

5. Beloved de Toni Morrison

Publicada en el año 1987 por la escritora americana Toni Morrison, la trama se centra justo después de la Guerra de Secesión Americana y se encuentra calificada por el propio 'The New York Times' como "la mejor novela norteamericana de los últimos cincuenta años", ganadora del Premio Pulitzer y del American Book Award. Morrison toma la vida real de una esclava afroamericana para dar vida a la trama de su novela, protagonista que consigue escapar de una plantación en Kentucky y llegar a Ohio.