Un grupo de monos roba muestras de pacientes con Covid-19 en la India

La noticia extravagante de la semana nos llega desde el subcontinente indio. Varios monos entran en un laboratorio y birlan botes con muestras de sangre de pacientes contagiados con coronavirus. Los animales entraron al Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, un campus en Meerut, al norte de India, y atacaron a un trabajador, quitándole las muestras de sangre.

Un vídeo de uno de los monos captado con una muestra abierta en un árbol causó sensación y se convirtió en un viral mundial.

De acuerdo al jefe veterinario del colegio "no hay estudios que prueben que los monos se pueden infectar de coronavirus al entrar en contacto con un paciente de forma directa o indirecta".

Sí se han encontrado evidencias de felinos contagiados con coronavirus. Desde gatos a los numerosos tigres y grandes felinos del zoo de Brooklyn de Nueva York.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2