Muere un culturista de 22 años mientras entrenaba

Un joven culturista colombiano de 22 años murió el pasado 5 de febrero tras desplomarse mientras realizaba su rutina de entrenamiento en un gimnasio de Bogotá. El suceso ha reabierto el debate sobre la ausencia de equipamiento médico en gimnasios y los riesgos asociados al culturismo de alta intensidad.

El fallecido, que además de deportista generaba contenido en redes sociales, sufrió un colapso súbito mientras entrenaba, según informaron los medios locales El Tiempo, El Colombiano y El Espectador. Los testigos presenciales relataron que cayó al suelo de forma repentina y que la falta de un desfibrilador o material sanitario en el recinto dificultó gravemente cualquier intento de reanimación inmediata.

Andrés Montoya, amigo cercano de la víctima, ha denunciado públicamente esta carencia: "No podemos garantizar que se haya salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro".

Protocolo de emergencia sin equipamiento adecuado

Desde la dirección del gimnasio Smart Fit, centro donde entrenaba el joven, han manifestado que se activó el protocolo de emergencia establecido tras el incidente. Las primeras valoraciones médicas apuntan a que el joven habría fallecido por causas naturales, específicamente por un paro cardiorrespiratorio súbito, una de las principales causas de muerte en deportistas de esta disciplina.

Alarmante incidencia de muerte súbita en culturistas

La tragedia se suma a una creciente lista de fallecimientos prematuros en el ámbito del culturismo. Según un estudio publicado por la Sociedad Española de Cardiología, se analizaron 20.286 atletas que participaron en 730 competiciones durante un seguimiento medio de 8,1 años. Los datos revelaron 121 muertes, de las cuales 73 fueron consideradas súbitas y 46 clasificadas como muertes súbitas cardiacas. La cifra incluye 11 atletas en activo con una edad media de 34,7 años.

El estudio señala que la incidencia de muerte súbita cardiaca alcanzó 32,83 casos por cada 100.000 años-atleta. Las autopsias realizadas mostraron de forma consistente cardiomegalia e hipertrofia ventricular en los fallecidos. Además, los culturistas profesionales presentaron un riesgo significativamente mayor que los amateurs, con una tasa de peligro de 5,23.