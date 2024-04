Una mujer denuncia en redes sociales haber recibido acoso sexual mientras hacía running

El vídeo de una mujer que hacía running se ha hecho viral en redes sociales, ¿el motivo? el acoso sexual recibido por parte de un joven que empezó a a hacerle gestos obscenos y seguirla una vez que se cruzaron en un sendero que es usado para practicar deporte.

Parece mentira pero en 2024, son muchas las mujeres y niñas que reciben algún tipo de acoso sexual callejero y es que a algunos hombres no tienen reparos en hacer sentir incómodas a las mujeres que se encuentran a su paso.

La joven de Murcia quiso hacer pública la denuncia a través de sus redes sociales y no dudó en explicar de manera detallada y explícita lo que este joven empezó a hacerle mientras ella corría tranquilamente.

"Son las 11 de la mañana, estoy corriendo por el río y pasa un chavalín en monopatín. Se me queda mirando y me hace (reproduce un gesto obsceno). Él seguía, yo iba corriendo y él haciéndome eso y cojo y le hago así (una peineta)", cuenta la mujer de 30 años.

La cosa no quedó aquí sino que el joven decidió esperarla y empezó a seguirla una vez que ella pasa una curva en el recorrido que estaba haciendo. "Pues el tío sigue, yo sigo corriendo a mi ritmo y cuando paso una curva estaba el muy hijo de puta ahí, había escondido el monopatín y me estaba esperando. Yo me he asustado, claro. Se me ha quedado mirando y cuando sigo corriendo yo me he puesto a llamar a mi hermano, con videollamada, yo que sé, me he puesto un poco nerviosa", contaba la joven muy afectada.

El relato seguía: "Y nada, luego ha estado siguiéndome y otra vez se ha puesto a hacer cosas obscenas. Tío, pero que puta necesidad, o sea, yo me he jiñado y tengo 30 putos años. Es que me está temblando la mano... Son las once la mañana, voy tranquilamente y me tiene que pasar esto".

El discurso de la joven no ha dudado en calar en muchos de los usuarios tanto de Instagram como de X y las muestras de apoyo y solidaridad con ella han sido muchas, han sido hombres y mujeres los que han compartido experiencias propias o cercanas sobre situaciones similares.

Aunque como no podía ser de otra manera, ha habido otros internautas que lejos de empatizar con lo sucedido acusan a la joven de vestirse de manera provocativa para ir a correr, poniendo cómo no, la responsabilidad en la víctima en lugar del agresor.