Estas son las nuevas pruebas de la ITV a partir de julio

Uno de los momentos más importantes para tener el coche a punto es cuando debemos pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ya que si no pasamos las pruebas pertinentes nuestro coche no estará homologado y no será apto para una conducción segura.

A partir de julio debemos tener más cuidado aún, ya que se introducen una serie de cambios al pasar la ITV ya que así está reflejado en el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones.

Cuando comenzó la pandemia, se eliminaron una serie de pruebas y comprobaciones en los vehículos, ya que el técnico en cuestión tenía que introducirse dentro del vehículo. Tras haber recuperado gran parte de la normalidad, se ha considerado que este tipo de pruebas se pueden recuperar, más concretamente las comprobaciones del número de bastidor del vehículo y la del ordenador a bordo.

Número de Bastidor

El número de bastidor de un vehículo es una cifra de 17 dígitos alfanuméricos, este código es como el DNI de un coche, ya que te permite identificarlo sin ninguna posibilidad de error. Cuando comenzó la pandemia este tipo de comprobación se suprimió, pero desde este mes de julio, se volverá a comprobar el este número.

Dependiendo del vehículo este código puede estar situado en distintas partes. Normalmente suelen estar en el salpicadero y es visible desde la luna, pero también lo podemos encontrar troquelado en el chasis o en la placa del fabricante. En la prueba que se realiza, se comprueba este número para saber si coincide con el de la documentación aportada y que no está manipulado o borrado.

Ordenador a bordo

El ordenador a bordo (OBD) es un sistema que permite que en un ordenador externo se conecte a la centralita del vehículo para verificar que no se han realizado modificaciones o que no se produce ningún error. Esta prueba también puede comprobar si las emisiones de los vehículos son correctas y se ajustan a la normativa vigente.

El sistema OBD monitoriza los elementos que están involucrados en las emisiones, el sistema de inyección o la entrada de aire al motor. Tras esto, envía esos datos a sensores del vehículo y a través de un cable se extraen esos datos.