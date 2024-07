Ocho asesinadas por violencia machista en 16 días: el mes de julio más trágico desde la pandemia

El mes de julio de 2024 bate el récord como el más trágico en cuanto a en violencia machista desde la pandemia, con ocho mujeres asesinadas en tan solo 16 días.

Es decir, se asesinan mujeres por violencia machista uno de cada tres días en España.

Este lunes, en medio de la euforia nacional con motivo de la victoria de la Selección Española tras la final de la Eurocopa, el Ministerio de Igualdad confirmaba los cinco asesinatos del fin de semana, sumándose el martes otro caso de violencia de género en Barcelona.

De este modo, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ya son 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, y 1.271 desde 2003, cuando empezaron a recabarse datos.

De los 27 casos de este 2024, solo cinco de ellos (18,5%) contaban con una o más denuncias previas.

Tres de ellas habían sido denunciado solas, mientras que las otras dos fueron interpuestas por el entorno familiar, o conocidos.

En ese sentido, la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este lunes unidad y "complicidad de la sociedad" para frenar los "insoportables" casos de violencia de género, tras presidir un minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas.

Asimismo, insistió en apelar al entorno de las víctimas de violencia de género para aislar así a los asesinos, "a estas personas que solamente buscan dañar a sus parejas o exparejas". Además, destacó la necesidad de reforzar la coordinación entre los ministerios, las comunidades autónomas y entes territoriales.

No obstante, la campaña del gobierno se centra nuevamente en el entorno de la víctima, y no en agresor como indica la propia ministra. Una vez más el mensaje no acorrala al agresor, si no va dirigido a quien puede ser agredida, y a los amigos o familares.

El mensaje va hacia la víctima: ten cuidado. Al entorno: denuncia. Pero al agresor, no se le recuerda su deber.

La sociedad como entorno cívico de convivencia en el estado de derecho debe instruir, pero la persona que comete el delito debe recibir del mismo modo el mensaje de "por ahí no" porque parece tener otrogado carácter de inctocable que hace actuar con impunidad.

Cabe destacar, que la Junta de Andalucía ha lanzado la campaña de verano dirigida directamente a la precaución que debe tener la víctima, en esta ocasión, de la sumisión química, en lugar de poner el foco en el agresor.

Y es que el verano, según las estadísticas del departamento que dirige Ana Redondo, es una de las épocas del año en la que más asesinatos por violencia de género se registran.

En este sentido, los datos ponen de manifiesto que el mes de julio es el que más crímenes machistas aglutina de toda la serie histórica, con un total de 136 desde 2003.

Andalucía, segunda comunidad con más muertas

Respecto a los 27 asesinatos de violencia machista de este año, diez, más de un tercio, (37%) se han producido este año en Cataluña; le sigue Andalucía con seis (22,2%); la Comunidad Valencia, con cinco (18,5%); la Comunidad de Madrid, con dos (7,4%); Castilla-La Mancha, con dos (7,4%); Aragón, con uno (3,7%) y Galicia con otro (3,7%).

Asimismo, la estadística del Ministerio de Igualdad refleja que más de la mitad de las víctimas de violencia machista de este 2024 eran de otro país (55,6%).

Por su parte, el 59,3% de los agresores son, o eran, españoles.

Sobre las edades de las víctimas mortales, cabe destacar que la franja es bastante amplia, dado que siete de ellas (25,9%) tenía entre 41 y 50 años; seis (22,2%), entre 31 y 40; cuatro (14,8%), entre 21 y 30; cuatro (14,8%), entre 51 y 60; tres (11,1%), entre 61 y 70; dos (7,4%), entre 71 y 84; y uno (3,7%), entre 18 y 20.

En cuanto a los agresores, siete de ellos (25,9%) tenían en el momento del crimen entre 41 y 50 años; siete (25,9%), entre 31 y 40; seis (22,2%), entre 51 y 60; tres (11,1%), entre 61 y 70; dos (7,4%), entre 21 y 30; uno (3,7%), entre 71 y 84; y otro (3,7%), 85 o más.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instó a las fuerzas políticas a renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Aula digital para víctimas en Andalucía

Esta misma semana se ha anunciado que Andalucía será la primera comunidad, gracias a un convenio con la Fundación Orange, en crear un aula digital institucional para la formación en materia de competencias digitales dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente para las víctimas de violencia de género.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha suscrito este convenio que convierte a la Junta de Andalucía en la primera en disponer de esta herramienta que Orange ya ofrece a nivel privado a través de su Fundación y que cuenta con 22 unidades en España.

La nueva aula digital acogerá a entre 15 y 20 alumnas en clases de lunes a jueves en un curso que durará 120 horas.