Esta es la lista de países en los que aún necesitas certificado covid para viajar

El certificado COVID-19 alteró nuestra rutina de viajes y, junto a nuestro equipaje y documentación, se convirtió en un imprescindible desde que se abriera la conocida como nueva normalidad. En su momento, este tipo de documento era fundamental si queríamos traspasar las fronteras nacionales, no pudiendo entrar en un gran listado de países si no disponíamos del mismo.

El asentamiento de la vacunación y el control de los contagios llegó a gran parte de los territorios a rebajar sus medidas restrictivas, permitiendo la libre entrada de visitantes sin tener que presentar este certificado. No obstante, en la actualidad aún existen determinadas regiones donde si no cuentas con esta acreditación no podrás entrar al país.

¿En qué países sigue siendo necesario el certificado COVID?

La nueva normalidad, instalada desde el pasado año, ha permitido a los países volver a la era prepandemia, donde no era necesario la existencia de un documento acreditativo como es el certificado COVID. Atrás han quedado los largos controles sanitarios y contar con estos certificados o en su defecto PCR negativa.

En este contexto, los viajeros procedentes de España no cuentan con estas medidas preventivas y de control de coronavirus en una gran cantidad de países. De hecho, para los turistas nacionales ya no es necesario este tipo de certificados o pruebas de detección para entrar en países pertenecientes a la Unión Europea o del espacio Schengen. Por todo ello, la lista de países en los que sí se puede entrar sin el certificado COVID son los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

Además de los países europeos, Australia, Canadá y el Reino Unido tampoco cuentan con esta obligación. No es el caso de Estados Unidos, donde si se deberá acreditar que se cuentan con todas las vacunas puestas, por lo que se deberá presentar el certificado antes incluso de embarcar. Otros países como Japón todavía cuentan con numerosas obligaciones de entrada, entre las que destacan contar con las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus; o si no se está vacunado contar con PCR negativa; además de rellenar un documento con diversas preguntas acerca del coronavirus.

Por otro lado, nuestro país elimina las medidas de control sanitario para los viajeros que no pertenezcan a la Unión Europea, medida que se encuentra vigente desde el pasado 20 de octubre, como forma de normalizar la entrada y salida de pasajeros internacionales. De esta forma, las personas que lleguen a España desde cualquier punto de origen internacional ya no contarán con ningún tipo de control sanitario, volviendo a las medidas generales de antes de la llegada de la pandemia.