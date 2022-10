'Twindemic', así se espera la doble epidemia de Covid y gripe que amenaza con colapsar las urgencias

Los médicos no se atreven a augurar cómo será la temporada de gripe de este año, pero creen que habrá que insistir más que nunca en la vacunación contra este virus. Sobre todo porque, como hemos mencionado, gran parte de la población no está inmunizada a la influenza ya que no hubo apenas rastro ni exposición en estos últimos años. Este hecho hace que nuestro sistema inmune se vuelva más vulnerable y, además, por primera vez no exista protección. Asimismo, pese a su desescalada, el covid-19 sigue ahí, pero no así las restricciones.

Normalmente, los primeros casos de gripe se registran en las últimas semanas de otoño, en noviembre. Esto significa que, si no fuera por la transmisión masiva, finales de octubre ya es un momento propicio para la propagación de los virus de la influenza. De hecho, el análisis histórico muestra que a partir de estas fechas se detectaron casos de gripe en España hasta que alcanzaron su punto máximo en enero-febrero.

COLAPSO DE LOS HOSPITALES