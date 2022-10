Resfriado o gripe: así es el test que los diferencia y su precio

La pandemia del coronavirus normalizó usar diversos tests de detección para un diagnóstico precoz. De hecho, las pruebas de antígenos se han convertido en un indispensable en cualquier hogar para confirmar, o no, un contagio por coronavirus. Aunque la población ya distingue los síntomas de un resfriado común, contagio por SARS-CoV-2 o gripe, sí que existe una determinada sintomatología que puede llegar a confundir al paciente y dudar sobre qué afección presenta.

Por todo ello, existen nuevos tests de antígenos que permiten diferenciar estas tres afecciones, de forma que podamos tratarlo con las medidas específicas de cada afección.

¿Cómo es el test combinado?

Las nuevas pruebas de tests de antígenos combinados permiten la detección de COVID-19, virus de la gripe A y virus de la gripe B. Por tanto, si al realizarnos nuestra prueba autodiagnóstica no damos positivo en ninguno de estos tipos sabremos con certeza que se trata de un resfriado común. Por otro lado, este tipo de tests también permiten informar al paciente si existe una infección combinada de alguno de estos virus, aunque por regla general no es lo habitual.

Los tests combinados funcionan de manera muy similar a los tests de antígenos y al igual que estos también se encuentran disponibles a la venta en farmacias, sin ser necesario receta médica. Simplemente tendremos que seguir las indicaciones de su prospecto y meter el hisopo por nuestras fosas nasales, introduciendo durante un tiempo aproximado de 30 segundos el hisopo en el combinado de reactivo y, finalmente, echar dos o tres gotas en la placa de prueba.

Tras realizar el proceso de la toma de pruebas, observaremos que la placa donde se depositan las muestras contienen dos tiras, una donde se indica SARS-CoV-2 y otra en la que pone gripe, esta última será la encargada de detectar tanto la gripe A como la gripe B. Cada una de las dos tiras contendrán dos marcas con las letras C y T, tal y como sucede en los tests de antígenos de detección del COVID.

La letra C siempre aparecerá marcada si hemos realizado nuestra prueba autodiagnóstica de manera correcta. Tendremos que esperar hasta 15 minutos para conocer si somos positivos en COVID o en gripe, confirmación que aparecerá en su franja correspondiente junto a las dos líneas C y T. Si por el contrario nuestro test es negativo la letra C es la única que quedará marcada. Estas pruebas detectarán la presencia de antígenos en nuestras pruebas mucosas, siendo la proteína nucleocápside N presente en estas tres afecciones la que determinara qué virus padecemos. Por otro lado, el precio para este nuevo test combinado es el mismo que para el de los tests de antígenos, comercializándose de esta forma a 2,94 euros en todas las farmacias disponibles.