Pautas de los psicólogos para que la salida de los menores del confinamiento sea educativa y segura

De cara a las nuevas medidas que a partir de este domingo permitirán salidas de una hora a los niños menores de 14 años, profesionales del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental han realizado un escrito con una serie de pautas para que la salida sea tan educativa como segura.

Los especialistas trabajan dentro del ámbito de la Intervención Social, velando por la protección de la infancia y la adolescencia, muy familiarizados con el uso de taxonomías e indicadores de evaluación de las necesidades básicas de la infancia. Las taxonomías más extendidas en España es la Necesidad de la Infancia y Protección Infantil, que cuenta con cinco agrupaciones de necesidades básicas: físicas, de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas.

Las salidas parciales de niños del confinamiento es un indicador de la taxonomía de las necesidades físicas, en cuanto al ejercicio y juego. Numerosos estudios científicas sobre el desarrollo humano señala que, durante los primeros años de vida, la mayor parte de aprendizaje se da mediante el juego.

Planificación

Deben ser didácticas, ya que el escenario al que saldrán ha variado, el marco puede ser el mismo, pero no lo son las señales recibidas por el menor. Según que edades, el hecho de cruzarse con personas "enmascaradas" puede ser percibida de forma negativa, desarrollando sensaciones de temor, o vivirse de forma positiva, al tomarse como una aventura.

Situaciones de desigualdad

Para que la salida a la calle no fomente la desigualdad, debe ir acompañada de una atención compensatoria de múltiples escenarios más carenciales. Así como, tener en cuenta las diferentes situaciones en la que se encuentran los niños, ya que existen menores que no se encuentran conviviendo en su núcleo familiar, situaciones de desamparo, menores extranjeros no acompañados, entre otras circunstancias.

Decisión de los niños

Los especialistas defienden que muchas de las medidas carecen de la participación real de los niños. Las decisiones que sean tomadas en relación a la infancia y la adolescencia deben ser coherentes, estables y desde la óptica de la propia infancia, para evitar que sean poco efectivas, al ser diseñadas más desde la óptica de las necesidades de los progenitores que de la propia infancia, señala el Colegio oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

Oportunidades interesantes

La nueva medida que permite la salida de los menores debe aprovecharse desde el punto de vista relacional y comunitario. Es importante evitar que la salida se convierta en un espacio de significación, no en un acto de rutina y desahogo. Para ello, los psicólogos aconsejan a los progenitores o responsables que programen la salida estableciendo unas normas de seguridad para el menor.