Perplejidad en los EEUU: extrañas mutaciones transforman conejos en criaturas con tentáculos

Un fenómeno alarmante está transformando a los inocentes conejos norteamericanos en criaturas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Lo que comenzó como una curiosidad aislada en Colorado se ha convertido en una preocupación creciente, extendiéndose rápidamente por Minnesota y Nebraska durante este verano de 2025. Los expertos han identificado estos casos como infecciones del virus del papiloma en conejos silvestres, que provoca deformidades sorprendentes.

Según los informes recientes, estos animales, que los residentes locales han apodado como "conejos Frankenstein", desarrollan protuberancias similares a cuernos y tentáculos negros que emergen de sus rostros, transformando por completo su apariencia. Las autoridades sanitarias advierten que, aunque el virus no afecta a humanos ni a mascotas domésticas como perros y gatos, recomiendan no tocar a estos ejemplares afectados.

El virus responsable de estas mutaciones es conocido científicamente como virus del papiloma del conejo de cola blanca (CRPV, por sus siglas en inglés), también denominado virus del papiloma de Shope. Esta enfermedad se propaga principalmente a través de mosquitos, garrapatas y pulgas que actúan como vectores al picar a un conejo infectado y posteriormente transmitir el virus a otros ejemplares sanos.

Cómo evoluciona la enfermedad

La infección comienza de manera sutil, manifestándose inicialmente como pequeños bultos rojos en la piel del animal. A medida que la enfermedad progresa, estas lesiones se transforman en tumores similares a verrugas que pueden endurecerse y convertirse en los llamados papilomas queratinizados, que son precisamente las extrañas formaciones con aspecto de tentáculos o cuernos que ahora se observan en estos conejos.

En los casos más graves, estas deformidades pueden evolucionar hasta convertirse en cáncer de piel, específicamente carcinoma de células escamosas, potencialmente mortal para estos animales. Expertos consultados por medios especializados en España señalan que el verano de 2025 podría representar una temporada especialmente propicia para la propagación del virus, debido al aumento de las poblaciones de mosquitos y garrapatas durante los meses cálidos.

Susan Mansfield, residente de Fort Collins, Colorado, describió a la cadena local 9News su encuentro con uno de estos conejos afectados: "Tenía lo que parecían púas negras o palillos negros saliendo alrededor de su boca. Pensé que moriría durante el invierno, pero no fue así. Regresó un segundo año, y la deformidad había crecido".

Expansión del fenómeno

Las redes sociales han jugado un papel importante en la documentación de este fenómeno. En plataformas como Reddit, numerosos usuarios de Minnesota han reportado avistamientos de estos conejos mutados durante los últimos años, indicando que la condición no es completamente nueva, aunque su propagación geográfica sí parece estar acelerándose en 2025.

Un usuario de esta red social comentó: "Los he estado viendo durante los últimos años en Minnesota", añadiendo que los conejos afectados de su zona "murieron eventualmente". Otro residente de St. Paul añadió: "Están por todas partes aquí. Cuando los busco en Google, aparecen cientos de fotos de Minnesota".

Mientras tanto, en Nebraska, un residente compartió un vídeo que muestra a un conejo con las mismas protuberancias carnosas que crecen desde su cabeza y cuelgan bajo su boca, evidenciando la expansión geográfica del fenómeno. Los investigadores en España que siguen de cerca este caso señalan que podría ser cuestión de tiempo antes de que fenómenos similares pudieran aparecer en otras regiones del mundo.

Implicaciones para la salud animal

Aunque el CRPV se conoce desde hace décadas en círculos científicos, la reciente proliferación de casos ha renovado el interés por esta enfermedad. En 2013, un vídeo viral de un hombre de Minnesota mostrando un conejo con estos tentáculos provocó comparaciones con el mítico "Jackalope", una criatura del folclore norteamericano que combina un conejo con cuernos de antílope.

Si bien el virus no representa un peligro para los humanos, puede resultar fatal para los propios conejos. En muchos casos, las protuberancias crecen tanto que pueden bloquear la boca del animal, provocando su muerte por inanición. La situación es especialmente grave en conejos domésticos, donde estas deformidades pueden derivar en carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel potencialmente mortal.

Los expertos en sanidad animal consultados por diversos medios españoles coinciden en que actualmente no existe una cura efectiva para esta afección viral. Las recomendaciones generales incluyen mantener a las mascotas alejadas de los conejos silvestres que muestren estos síntomas, resistir el impulso de intentar ayudarlos y permitir que la naturaleza siga su curso, por muy perturbador que pueda parecer.

Medidas preventivas y recomendaciones

Ante la preocupación de una posible expansión global del fenómeno, los expertos en epidemiología animal de España recomiendan implementar medidas de vigilancia en las poblaciones de conejos silvestres europeos. Aunque hasta el momento no se han registrado casos similares en el continente europeo, la globalización y el cambio climático podrían facilitar la aparición de variantes del virus en nuevas regiones.

Para los propietarios de conejos domésticos, los veterinarios recomiendan mantener un control periódico de la salud de sus mascotas y evitar el contacto con animales silvestres. En caso de observar cualquier protuberancia anormal, se aconseja consultar inmediatamente con un especialista.

Las autoridades sanitarias también subrayan la importancia de no manipular conejos silvestres que presenten estas deformidades, ya que aunque el virus no afecta a humanos, el contacto podría causar estrés adicional a los animales ya comprometidos o facilitar la propagación del virus a otras poblaciones de conejos.

Mientras los científicos continúan estudiando este fenómeno para comprender mejor su propagación y posibles métodos de control, la imagen de estos conejos transformados sirve como un recordatorio inquietante de cómo las enfermedades virales pueden alterar dramáticamente la apariencia y el bienestar de la fauna silvestre.