Un preso mata a su compañero cortándole el cuello con la tapa de una lata de atún en una cárcel de Murcia

Un preso ha matado a otro en la madrugada de este viernes en el denominado módulo de respeto de la cárcel murciana de Sangonera la Verde, informan fuentes de la Delegación del Gobierno en esa comunidad.

El homicidio se ha producido sobre las 04:30 con un objeto cortante, la tapa de una lata de atún.

Tanto el agresor como la víctima son de nacionalidad marroquí.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Desde Instituciones Penitenciarias confirman la muerte de un interno, sin más detalles.