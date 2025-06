Una psicóloga advierte sobre esta 'red flag' antes de empezar una relación: "Vale mucho más quedarse con la curiosidad que con el trauma"

Antes de comenzar una relación, el proceso de conocer a alguien es emocionante. Los sentimientos están a flor de piel, la curiosidad no cesa y la ilusión se respira en el ambiente. Sin embargo, aunque es importante dejarse llevar y disfrutar del momento, también lo es prestar atención a los pequeños detalles. En este sentido, la psicóloga Elizabeth Clapés advierte sobre una 'red flag' o bandera roja que puede marcar el curso del noviazgo. "No necesitas entenderlo todo", puntualiza.

Hablamos de esas pequeñas señales que nos dan una valiosa información sobre la futura pareja, aunque en la mayoría de los casos decidimos pasarlas por alto. Estamos ante el primer error que cometen muchas personas: ignorar su propio instinto y dejar que la atmósfera del enamoramiento obnubile la percepción de la realidad. Elizabeth Clapés analiza esta situación en el podcast Tal y como somos, junto a su compañera Alicia González.

A veces, es mejor soltar a tiempo

"La sensación de que te descuadran es una 'red flag' como un piano", comienza a explicar Elizabeth Clapés, más conocida en redes sociales como 'Es mi psicóloga' (@esmipsicologa). Con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y autora de libros como Tú eres tu lugar seguro (Bruguera Tendencias, 2023), la especialista es clara sobre este punto: "Cuando te empiecen a descuadrar cosas, no tengas la curiosidad de conocer más a esa persona para que esas cosas que te descuadran se te expliquen de repente".

En estos casos, lo mejor siempre es dejarlo estar y priorizar el bienestar personal. "Vale mucho más quedarse con la curiosidad que con el trauma", afirma rotundamente. "Compensa pasar el mono, compensa pasar la abstinencia, compensa el que te quedes con la curiosidad y digas "qué persona más interesante conocí". Interesante, no traumatizante". El problema está en que los pequeños detalles se van acrecentando con el tiempo y las cosas comienzan a cobrar sentido cuando ya se ha invertido demasiado en la relación.

"No necesitas entenderlo todo"

Por su parte, la conferenciante y también psicóloga Alicia González matiza que, en ocasiones, esa persona puede ser, más que interesante, "enigmática". En este sentido, referencia una situación que se podría extrapolar a numerosas parejas, sentenciando cuál sería su propia decisión: "No te entiendo, pero no me voy a quedar a entenderte, si eso significa sufrir, pasarlo mal y perderme por el camino".

La necesidad de entenderlo todo es un impulso innato para el ser humano y comprender que no siempre es posible todavía es una asignatura pendiente. En ocasiones, no queda más remedio que soltar, aunque no haya una explicación o un cierre; y hacerlo a tiempo, es fundamental para evitar un sufrimiento mayor con el tiempo. "Hay que empezar a sentirse cómodo con el quedarse sin entenderlo todo", concluye Elizabeth Clapés. "No necesitas entenderlo todo".