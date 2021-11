¿Qué fue del Cuco, Carcaño, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y María García Mendaro?

Estrenado el documental de Netflix Dónde está Marta sobre la desaparición y muerte de Marta del Castillo, el interés por los personajes implicados en el truculento y despiadado caso que mantuvo en vilo a todo un país ha crecido.

¿Qué ha sido de Miguel Carcaño, Francisco Javier García, El Cuco, Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado, y María García Mendaro, protagonistas en el juicio por la desaparición y muerte de Marta del Castillo?

Miguel Carcaño

Del asesino confeso del asesinato de Marta del Castillo conocemos detalles meramente referentes a la cárcel. Lleva 12 años y 10 meses dentro de la cárcel de Herrera de la Mancha, en Manzanares (Ciudad Real), primero como preso preventivo y luego como condenado. Salió de allí para el juicio, las reconstrucciones, y para sus declaraciones en el juzgado en las diferentes versiones dadas por Carcaño. Salió también en 2017 hasta la cárcel de Zuera (Zaragoza), para hacer un test de la verdad en el Hospital Miguel Servet de la capital maña. Allí el jefe del servicio de Neurofisiología, el doctor José Ramón Valdizán, lo sometió a esta prueba. Antonio del Castillo, padre de Marta, lo visitó en prisión.

Francisco Javier Delgado y María García Mendaro

Poco se sabe de la pareja que resultó absuelta en el juicio por la muerte de Marta del Castillo. El hermano de Miguel Carcaño sí ha sido entrevistado en numerosas ocasiones, siempre de espaldas a la cámara, y cuando ha sido captado en la calle siempre ha ido cubierto. Las únicas fotos que aparecen de su cara se tomaron a la salida de prisión. Participa en el documental de Netflix ¿Dónde está Marta?. Ha sostenido siempre que es inocente. En el documental sobre la malograda joven sevillana responde de espaldas y a contraluz a las preguntas de la periodista. En varias ocasiones se ve en un atolladero del que difícilmente logra salir.

Sobre García Mendaro, la pareja del hermano de Carcaño, que estuvo estudiando en la casa en la noche de la desaparición de Marta del Castillo, nada de sabe. Las únicas imágenes disponibles son las captadas durante el juicio en el que resultó absuelta de todos los cargos al igual que Francisco Javier Delgado.

Javier García 'El Cuco' y Samuel Benítez

Javier García Marín, alias El Cuco, fue condenado por la desaparición del cadáver de Marta de Castillo y tras cumplir su pena se le pudo ver por Sevilla teniendo varios altercados con la prensa (sobre todo rosa) que lo perseguían por su barrio. Se le pierde la pista hasta que se dio a conocer su nueva vida en tierras francesas, específicamente en Rognac, un pueblo de 12.000 habitantes en el sur galo. Allí vivió junto a su amigo Samuel Benítez, absuelto de todos los cargos en el juicio, durante una temporada e incluso se le pudo ver posar para el fotógrafo Michel Tchelou, que estaba entre su grupo de amistades.

Se le puede ver en una foto en blanco y negro fumando un cigarrillo y posando sobre un deportivo Saleen, una exclusiva marca de automóviles estadounidense. Tchelou ejerció como mecenas del joven y también de Samuel Benítez, quien vivía allí junto a su novia, que a su vez era sobrina del fotógrafo. Benítez se especializó allí en la escultura (hizo cursos sobre esta profesión artística) e incluso expuso sus obras en Francia. En 2019 el medio El Español logró verlo por las calles de Rognac con un perro de presa y siempre con la cara cubierta para no ser reconocido. Su vida allí parece asentada y ha rehecho su vida allí. Samuel Benítez se muda a Tenerife, según una información del propio padre de Marta del Castillo.

Cruce de mensajes con Antonio del Castillo, vida en Tenerife y 'desaparición' en redes

2017. Rifirrafe en redes entre el padre de Marta del Catillo, Antonio del Castillo, y Samuel Benítez, localizado en redes en su momento como Samu Balboa. Del Castillo recibió la información de la nueva localización de Benítez y en su Facebook escribió junto a una foto de Samuel en Tenerife lo siguiente: "Sigue en Tenerife con su novia Andrea, que va a ser mamá. Saludos desde Sevilla".

Samuel responde, se encara a Del Castillo y lo llama "sinvergüenza" tras decirle que siempre le había tenido respeto y había tratado muy bien a su hija. Le espeta que desde esos momentos le pierde todo el respeto.

Responde de nuevo el padre de Marta: "Todavía no ha nacido y ya te duele. Imagina lo que te espera. Para que te des cuenta de lo que duele un hijo".

Continúa Samuel: "Con demasiado respeto te he tratado siempre. Fui el único que siempre trató bien a tu hija cosa que nadie hizo. Si supieras la mitad de cosas. Créame, soy el primer interesado en que aparezca su hija porque será entonces cuando denuncie a más de uno. No me oculto. Pero no volverán a saber nada más a partir de ahora. Se lo aseguro". Desde entonces es un fantasma en redes sociales.

Andrea la novia de Samuel también entra al trapo: "Es un sinvergüenza de señor, que lo sepa. Publicar mi nombre y usar a un bebé para que la gentuza desee la muerte de mi hijo por defender a la suya. No sé cómo puede dormir por la noche. Yo nunca me metí en su causa. Antes me daba pena la situación pero ahora aún más. Yo no soy tan mala persona como usted".

Nueva respuesta de Del Castillo: "De lo que digan las personas yo no soy responsable. Yo nunca le he deseado la muerte a nadie y menos a un inocente que no tiene culpa de que su padre sea un ser despreciable y su madre una mujer sin escrúpulos. Contra ti no tengo nada, pero tu querido novio dijo a la policía que Marta estaba muerta y que tuvo que ayudar a su amigo".