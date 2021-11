"No veníamos a hacer el trabajo de la policía, sino a contar la historia de Marta del Castillo"

Paula Cons es la directora y guionista de la docuserie ¿Dónde está Marta? (Cuarzo Producciones), que cuenta con Nacho Abad como productor ejecutivo y que ha estrenado Netflix este viernes. A lo largo de tres episodios la producción repasa y analiza las pruebas y testimonios del caso Marta del Castillo para aportar "una nueva mirada", pero siempre poniendo "a Marta en el centro de la historia".

-¿Cómo surge la idea de hacer un documental sobre el caso Marta del Castillo?

Nacho Abad: Lo primero fue contar con el apoyo de la familia de Marta. Cuando se lo propuse a Antonio y a Eva y les expliqué el proyecto, me dijeron que confiaban en mí para lo que fuese necesario. Les estoy muy agradecido por su cariño y amistad. En 2019 hablé con Juanra Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), y empezamos a pergeñar todo. La familia era esencial en la apuesta por el documental y el relato, así como todo el material exclusivo del que disponíamos y que jamás se había visto y oído.

-¿Qué es lo que pretendían conseguir o averiguar cuando empezó a trabajar en el tema? ¿Lo han conseguido?

Paula Cons: Nuestro propósito a la hora de abordar el documental fue realizar una investigación minuciosa para generar reflexión, desde la profundidad y la calma. Queríamos revisar y analizar el caso, siempre con todo el máximo rigor y respeto, para aportar nuevas miradas, necesarias, responsables y rigurosas. No buscábamos esclarecer las sombras de este suceso; queríamos que fuera el propio espectador el que reflexionara con lo que viera y sacase sus propias conclusiones.

"No buscábamos esclarecer las sombras de este suceso; queríamos que fuera el propio espectador el que reflexione"

-¿Se han encontrado con dificultades a la hora de investigar?

Paula Cons: El gran reto al que nos hemos enfrentado ha sido obviar cosas que a lo largo de estos doce años se habían dado por ciertas; nos dimos cuenta de que mucha de la información que se había interiorizado y aceptado en el pasado como “verdadera”, ciertamente no lo era. También, por supuesto, buscábamos resultar pertinentes: no queríamos remover el caso para no aportar nada, pero siempre siendo muy conscientes de que no veníamos a hacer el trabajo de la policía, sino a contar esta historia con el mayor de los respetos. El acceso a los testimonios tampoco ha sido fácil. Algunos tenían miedo, porque enfrentarse a una entrevista es un acto de valentía, a nadie le gusta verse en un espejo.

-¿Por qué solamente aparece en el documental Francisco Javier Delgado (el hermano de Miguel Carcaño?

Nacho Abad: Para la elaboración del documental nos hemos apoyado en más de una veintena de entrevistas a través de las cuales están representadas todas las partes, siempre colocando a Marta en el centro del relato. Todos los implicados fueron invitados a participar en la serie documental. Si alguien no está presente es porque por su parte lo ha rechazado, no es porque no se le ofreciera participar.

"Nos hemos centrado en poner el foco en testimonios y pruebas que se pasaron más por alto en su día, por lo que han surgido posibles hilos de los que tirar"

-Por lo que se ve en la docuserie, la entrevista a Delgado no fue fácil. ¿Cómo fue la experiencia de hacerlo?

Paula Cons: Se le trató como a cualquier otro entrevistado, aunque darle voz no significa que no cuestiones lo que te cuenta. Nosotros, a través de los testimonios, mostramos al espectador todos los puntos de vista, basándonos en un riguroso trabajo de documentación, para tratar de completar y dar rigor a una historia que conmovió a la sociedad.

-¿Creen que el trabajo de investigación de su equipo puede contribuir a aclarar qué pasó en realidad con Marta del Castillo?

Nacho Abad: De la docuserie se desprende que hay cosas que se podrían haber hecho y que no se hicieron o que pudieron haberse hecho de forma diferente. No obstante, debemos reconocer que hubo una dedicación absoluta con el tema; una cosa es la falta de acierto y, otra, la falta de implicación. En ¿Dónde está Marta? nos hemos centrado en poner el foco en algunos testimonios y pruebas que se pasaron más por alto en su día, por lo que han surgido nuevas ideas o posibles hilos de los que tirar. Por supuesto, todas estas pruebas han sido aportadas judicialmente para que sean valoradas por quienes corresponde.

"Mostramos escuchas telefónicas que nunca se han publicado y es la primera vez que vemos fotos en color del interior de Leon XIII"

-¿Qué es lo que el espectador va a encontrar en esta docuserie?

Paula Cons: Se encontrará con la historia del caso de Marta del Castillo pero como nunca antes se la habían contado, de manera rigurosa y tomando como base una investigación exhaustiva y minuciosa, con el periodista Ricardo Pardo a la cabeza. En su momento, el caso fue un enorme boom mediático. A través de esta docuserie, dejamos a un lado todo ruido que se generó para poner en el centro de la historia a Marta, respetando su dignidad y aportando nuevas perspectivas. En ese sentido, por ejemplo, ponemos sobre la mesa cuestiones que en ese momento no tuvieron la relevancia que merecían, como el hecho de por qué Marta no fue considerada víctima de la violencia de género desde una perspectiva judicial, mediática y social. Además, mostramos escuchas telefónicas que nunca se han publicado y es la primera vez que vemos fotos en color del interior de Leon XIII, el lugar donde ocurrió todo.

-¿Qué comparte y que la diferencia de otras producciones similares o de otras piezas del género?

Nacho Abad: Me gustaría destacar dos aspectos diferenciales. Por un lado, el exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo durante un año y medio. Estudiamos minuciosamente los más de siete mil folios del sumario, revisamos todos los juicios, materiales y documentación vinculada. También mantuvimos reuniones con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Supremo o el Ministerio del Interior, entre otros. Además, pusimos mucho hincapié en investigar sobre el tratamiento de género y explorar todo lo que se había publicado sobre la víctima. Por otro lado, el excepcional acceso a testimonios y pruebas, poco habitual en estos casos. Entrevistamos a más de 20 testimonios, incluyendo familiares y amigos de Marta, abogados y otros expertos y profesionales que vivieron el caso. En cuanto a las pruebas, la participación de la familia de Marta nos permitió acceder a pruebas que, sin su abogada, no se habrían podido solicitar.

"Antonio del Castillo sólo me puso una pega. Me dijo que él habría apretado algunas tuercas un poco más"

-¿Ha visto la familia de Marta la serie? Si es así, ¿qué les ha parecido?

Nacho Abad: Sí, la han visto todos. Para mí fue un momento duro y de cierta angustia porque son la familia y no quería decepcionarlos. Se lo enseñé y les dejé viéndola a solas, sin estar presente. Mientras esperaba y ellos lo veían, confieso que estaba de los nervios. Lo habíamos construido con respeto, con cariño, contando sólo lo que era procedente... Y me dieron su veredicto. Antonio sólo me puso una pega. Me dijo que él habría apretado algunas tuercas un poco más, pero sabe que es el padre, y me pidió que le entendiera. Más allá de eso, todos me dijeron que están encantados con el documental. Están muy agradecidos a Cuarzo y a Netflix. Les ha gustado mucho, muchísimo.