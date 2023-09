Un rebaño de ovejas se come una plantación de marihuana en Grecia

Un pastor quedó sorprendido por el comportamiento de sus ovejas poco después de sacarlas a pastar en una zona de Magnesia. Según informa en exclusiva TheNewspaper.gr , inmediatamente después del desastre natural que afectó a toda la zona de Tesalia, y mientras las praderas eran arrasadas por las inclemencias del tiempo, un rebaño de ovejas entró de forma abrupta en un invernadero en las afueras de Almyros Volos, donde se cultiva cannabis medicinal y comió una gran cantidad de la planta alcaloide. En total los herbívoros se comieron más de 100 kilogramos, una gran parte de la cosecha

El propietario no podía creer su mala suerte. Primero su plantación había sufrido muchos daños por el intenso fenómeno climático que inundó las tierras de la zona, y más tardes llegaron las ovejas y arrasaron con casi todo.

"No sé si es para reír o llorar. Tenemos calor, perdemos mucha producción. Tenemos las inundaciones, perdemos el resto, y para colmo, un rebaño de ovejas entra en la parcela". Se quejaba el propietario. "No sé cómo recuperarme de esta, no sé ni que decir", se lamentaba el propietario de la planta de cannabis autorizada.