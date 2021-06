¿Teletrabajas? Estas son las condiciones que deberías tener en casa

La Covid 19 ha traído consigo muchos cambios que han llegado para quedarse, uno de ellos el teletrabajo. Tras más de un año de pandemia, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el primer trimestre de 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que más de un 11% de los empleados trabaja desde su domicilio. Antes de la llegada del coronavirus el porcentaje era de 4,8%.

El confinamiento perimetral que sufrimos en 2020 convirtió muchos hogares españoles en lugares de trabajo, pero no todas las viviendas estaban preparadas para ello. Además de oficinas también se convirtieron en colegio, instituto, universidad, gimnasio, etc.

¿Cómo se adaptan las personas a esta nueva situación? ¿Pueden sufrir estos cambios todas las viviendas? Fruto de estas preguntas nace el proyecto Covid-Hab, liderado por la investigadora sevillana Teresa Cuerdo. El proyecto se enmarca en la Plataforma Temática Interdisciplinar Salud Global, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y realiza un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo) del binomio hogar (convivientes) y vivienda (espacio físico doméstico), para determinar como sería un espacio adecuado.

Teletrabajo

Muchas viviendas no estaban preparadas para el teletrabajo, concretamente el 42% de las analizadas. En muchas no había un sitio concreto para hacerlo y era común para teleestudiar o teletrabajar con otros miembros de la familia. Este lugar era la mesa del comedor, en muchos hogares.

El lugar idóneo para que se favorezca un ambiente de trabajo y concentración, según los encuestados, debe contar con un espacio fijo de “oficina” en casa, donde entre la suficiente luz natural. También es muy importante, además del tamaño y temperatura de la sala, el aislamiento acústico que esta tenga.

Otro aspecto fundamental es lo referente al mundo digital, que va ligado siempre al teletrabajo. "Los datos revelan que el teletrabajo está asociado a cierto estatus social, está vinculado a una estabilidad socioeconómica. Podemos decir que es una cuestión de clases, de privilegiados. Quienes han podido beneficiarse del teletrabajo habitualmente son personas con formación universitaria y profesionales liberales”.

Aunque no lo parezca, hay muchas familias que no disponen de recursos o conocimientos para teletrabajo tele estudiar. En este último caso, muchos padres no tenían tiempo ni herramientas para ayudar a sus hijos. Los adultos jóvenes, con menores de 5 años a su cargo, que viven en alquiler y no tienen un lugar fijo para teletrabajar han sido los que valoran peor sus espacios de teletrabajo.