¿Qué texto es el ideal para grabar en las alianzas de boda?

Los preparativos de una boda son emocionantes y estresantes al mismo tiempo, son muchos los detalles que hay que tener en cuenta para un solo día, que requiere de unos cuantos meses de planificación anterior. Las flores, invitaciones, regalos para los invitados y una lista interminable de procesos que se irán terminando conforme llegue la fecha de la boda.

En todo ese proceso hay que tener en cuenta las alianzas, ya sea comprándolas o buscando un taller donde poder fundir el oro, que se tenga en casa y que no se use, para realizarlas exactamente como los novios quieren. Cuando llega este momento algunas parejas no tienen claro qué es lo que quieren poner en los anillos que lucirán durante su matrimonio, los más tradicionales optan por grabar el nombre del cónyuge y la fecha del enlace, pero hay otros que prefieren optar por algo diferente.

Las alianzas permiten elegir qué texto quieren llevar el futuro matrimonio siempre consigo y que tenga significado para ellos, hay determinados casos en los que la pareja tiene un apodo, una frase o un momento de su vida en común que quieren inmortalizar en el anillo.

Ideas originales para grabar en una alianza

Desde frases de un libro o de una película, las opciones de grabado en la alianza son ilimitadas, por eso se deja un listado con algunas ideas para dejar impresas en el anillo.

Contigo siempre

Solamente tú

Todo mi amor

Eres mi todo

Mi corazón es tuyo

Amor sin fin

¡Nos encontramos!

Mi mundo eres tú

PD. Te quiero

Para siempre

Tú eres mi fuerza

Contigo todo son sonrisas

Juntos y revueltos hasta el final

Me enamoras cada día

Eres mi persona favorita

No se aceptan devoluciones

Que la fuerza te acompañe

Retirado/a del mercado

Un trato es un trato

Tú pones color a mi iPhone

Eres mi tessssoro

Eternamente

Los sueños se cumplen

Tú me completas

Más de 1.000 razones

Siempre te soñé, siempre te querré

Te encontré

De aquí a la eternidad

Nuestro amor será leyenda

Las posibilidades son infinitas y hay parejas que son grandes melómanos y deciden apostar por una frase procedente de alguna canción icónica, incluso muchos prefieren que la alianza esté grabada en inglés. Los más tradicionales, incluso, pueden decantarse por un texto en latín, que refleje su amor.