Cuatro trucos para mantener las cucarachas lejos de tu casa ahora que llega el calor

Terminar con una plaga de cucarachas puede ser una ardua tarea. Estos insectos son bastante resistentes y se reproducen con bastante facilidad, por lo que cuanto antes se ponga remedio a su presencia en el hogar, más efectivo será impedir que se conviertan en un verdadero problema.

Las cucarachas tienden a instalarse en el interior de las viviendas y crear colonias. Pueden acceder al interior de una vivienda a través de puertas y ventanas que den acceso al exterior y asentarse después en espacios de la casa húmedos, oscuros, cálidos y aislados.

Detrás de los electrodomésticos, bajo el fregadero, en rendijas y agujeros en tuberías, habitaciones de caldera o garajes, son algunos de los lugares en los que suelen encontrarse cucarachas.

Para evitar que se conviertan en una plaga y tener que llamar a un servicio de desinsectación te indicamos cuatro trucos para acabar con las cucarachas en tu casa.

Mezclar bicarbonato y azúcar en polvo. En un recipiente mezcla a partes iguales bicarbonato sódico y azúcar y déjalo en aquellos rincones en los que suelen aparecer las cucarachas: debajo de electrodomésticos, fregaderos, basura, etc. Puedes depositar la mezcla directamente en el suelo o dejarla en recipientes. Los insectos se sentirán atraídas por este olor y sabor dulce e ingerirán la mezcla, pero el bicarbonato es una sustancia que puede resultar letal, y así, acabar con ellas. Se puede optar por sustituir el bicarbonato de sodio por bórax, también conocido como borato de sodio. Pero cuidado si tienes hijos o mascotas en casa porque este componente sí es tóxico.

Plantas aromáticas. Ciertas plantas aromáticas puede repeler a las cucarachas. Especies como la menta, el laurel o el ajo parecen tener la propiedad de alejar a estos desagradables insectos. Este truco puede resultar eficaz si tienes un jardín, para impedir que puedan acceder a tu vivienda.

Tierra de diatomeas. La conocida como tierra de diatomeas es muy utilizada como pesticida natural y no tóxico. Al contener sílice, tiene la propiedad de que, al entrar en contacto con el insecto, altera su capa de queratina generando muerte por deshidratación. Espolvoreando esta sustancia por los rincones en los que sueles encontrar estos insectos. Este remedio puede no resultar demasiado efectivo si ya tienes una plaga. Más bien sirve como solución preventiva si has visto aparecer algún ejemplar por casa y tiene efecto a la larga, ya que ayuda a que las cucarachas adultas no se propaguen.

Insecticida químico en polvo y cebos. También es muy corriente optar por remedios químicos a la hora de acabar con las plagas, por ejemplo por los insecticidas en polvo. El fosfuro de magnesio o el bromuro de metilo son algunas de las sustancias utilizadas más habituales. Igualmente existen los cebos con sustancias químicas, en los que se incluye algo capaz de atraer al insecto y una sustancia tóxica que acaba con este. Estos cebos suelen comercializarse en forma de gel y deben ser colocados en distintos puntos lo más cerca posible de los nidos de cucarachas.

Y como no, para que no vuelvan a aparecer, es recomendable realizar con frecuencia una limpieza a fondo para desinfectar la vivienda, repasando especialmente baños y cocina. Sobre todo intenta hacerlo durante los meses más cálidos, ya que las altas temperaturas favorecen su aparición.