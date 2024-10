Una vecina de 101 años de Sevilla revela su secreto de longevidad: "Me he comido el manso"

Leonor, una vecina de Sevilla de 101 años, ha cautivado a cientos de miles en redes sociales con su desbordante vitalidad y su peculiar consejo para una vida larga. El video, compartido por Miguel, un farmacéutico sevillano conocido en TikTok, ha alcanzado ya más de 500,000 visualizaciones y cuenta con una oleada de comentarios de usuarios fascinados por la longevidad y la energía de esta mujer.

Miguel, un farmacéutico de Sevilla que tiene más de 180,000 seguidores en TikTok bajo el nombre de usuario @demiguelfarmacia, comparte contenido sobre productos y consejos de salud, pero esta vez decidió relatar la entrañable historia de Leonor. En el video, Miguel explica cómo conoció a a esta mujer hace seis años, cuando ella tenía 95, y destaca que, pese al paso de los años, "está igual de estupenda" y sigue siendo "una suerte tenerla como paciente".

En el video viral, Leonor, a punto de cumplir 102 años el próximo 22 de febrero, sorprende a todos. Miguel bromea diciendo: "Toma ya, ciento un años y está mejor que todos nosotros", y al preguntarle sobre su secreto para la longevidad, Leonor responde con humor y sabiduría: "He vivido una vida… Me he comido el manso. He tomado de todo, he comido muchísimo... He llevado una vida tranquila, bueno, relativamente tranquila”. Su respuesta ha resonado con miles de personas, quienes aplauden la simplicidad y alegría con la que Leonor afronta la vida.

La historia de Leonor y el cariño que recibe de su farmacéutico han conmovido a la comunidad de TikTok, convirtiendo su mensaje en una reflexión sobre la importancia de vivir plenamente y disfrutar cada momento.