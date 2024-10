Una joven mexicana emociona con su viaje a Sevilla: "El mayor sueño de mi abuela"

Alejandra Capetillo, una influencer mexicana, conocida por ser hija de los actores y cantantes mexicanos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días debido a una misión relacionada con Sevilla. Alejandra, quien se crió y creció en México, lleva cuatro años viviendo en Madrid.

Todo empezó hace unos días en su perfil oficial de TikTok (@alecapetillogaytan). A través de un vídeo, Alejandra contaba que por fin iba a cumplir "su sueño más grande desde que llegó a España": ir a Sevilla. Esto se debe a que su abuela (o Yeya) era sevillana.

La influencer explicaba que lo que hace tan especial este viaje es que su abuela le dejó una lista para visitar lugares y personas específicas de la capital hispalense que marcaron su juventud. Incluso su "Yeya" le prestó una serie de cartas de un amor que vivió en Sevilla.

Después de este primer video, Alejandra está compartiendo con sus seguidores publicaciones diarias en las que da a conocer los lugares de Sevilla que está visitando y que marcaron la juventud de su abuela. El recorrido incluye bares como Las Piletas, el hotel Colón, la hermandad del Gran Poder, las tiendas de la calle Sierpes o incluso la casa en la que vivió en San Vicente.

En medio del recorrido, la joven mexicana ha conocido a familiares y amigos y ha llegado a cumplir uno de los sueños de su abuela: colocarse una peineta y una mantilla, momento que describe como "el mayor sueño" de su abuela.

En busca de Mariano

El primer punto que Alejandra visita durante su estancia en Sevilla es la cafetería Donald, establecimiento en el que su abuela le pide que busque a un hombre llamado Mariano. Aunque no da muchos detalles de esta persona, la joven detalla que su abuela le encargó conocerle.

No obstante, no tuvo éxito, ya que las dos veces que fue al bar, este hombre no estaba. En redes sociales, se ha generado un auténtico movimiento para encontrar al famoso Mariano.