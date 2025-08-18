En el Bosque Atlántico de Brasil, el tapir sudamericano, también conocido como "el jardinero del bosque", ha sido visto nuevamente después de aproximadamente 100 años de ausencia. Este evento ha causado gran conmoción en la comunidad científica y entre los conservacionistas. El tapir, que se creía extinto en la región, fue captado por cámaras en el Parque Estatal Cunhambebe.