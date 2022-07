Vivir sin redes sociales, la decisión que han tomado famosos como Kate Winslet

En un mundo cada vez más interconectado la simple idea de abandonar nuestras cuentas de Instagram, Facebook o Twitter parece impensable, sin embargo, hacerlo podría tener un impacto positivo en nuestra vida.

Algunas celebridades ya lo han hecho, pero no solo ellos, sino también marcas como Lush, que en 2021 se alejaba de las redes sociales con una última publicación "Be somewhere else" (estar en algún otro lugar), con el que pretendían animar a sus seguidores a alejarse parcialmente de las redes. En un comunicado, la empresa de cosmética, explicaba que una de las causas de sus salida fue por el choque entre las consecuencias del uso de las redes y la ética empresarial que buscan para su marca.

¿Por qué dejarlas?

Según una investigación que The Wall Street publicó en 2021 bajo el título 'The Facebook Files', estas son algunas de las consecuencias que el uso de redes como Facebook o Instagram pueden tener sobre las personas:

El uso habitual de las redes sociales puede provocar que los usuarios comiencen a percibir de forma negativa su propia imagen corporal, sintiéndose mal con sus cuerpos. También aumenta los niveles de depresión y ansiedad, especialmente en los más jóvenes. También pueden alterar el sueño de los usuarios y afectar de forma negativa a su productividad, entre otras como causar adicción o tender a compararse con otros usuarios.

Las redes sociales y la psicología

Según la web de Siquia, grupo compuesto por psicólogos que ofrecen terapia en línea, se pueden conseguir grandes mejoras en el día a día si dejamos de lado las redes sociales. Dedicarle menos tiempo al teléfono te da más tiempo para estar con la gente a la que quieres, también mejorar la profundidad de dichas relaciones.

Podrás también prevenir la posible aparición de trastornos psicológicos como la dismorfia corporal o depresión, puesto que, de acuerdo con Siquia, "te alejarás también de las presiones que general con sus imágenes perfectas y vidas idealizadas". Además, se reducirá también el riesgo de desarrollar una adicción relacionada con las redes sociales, que se puede producir a partir de la respuesta de los receptores cerebrales al recibir un me gusta.