Arturo Bernal: “Crecemos más en turistas en el primer trimestre del año que en el verano”

El consejero está satisfecho con los datos turísticos que dejó 2024 en Andalucía. No sólo a nivel de ingresos y empleo, sino que también se van superando retos como la estacionalidad, una de las murallas con la siempre se ha estampado esta industria. Arturo Bernal hace un balance del último año y habla de los retos que tiene el sector en la comunidad de cara a 2025.

Pregunta.–Finalizado el 2024, toca hace un balance del año.

Respuesta.–Creo que vamos a cerrar un buen año en materia turística. Vamos a reforzar el impacto que esta industria tiene en la economía y el empleo de Andalucía. Nuestra idea a comienzo de 2024 era lograr crecimientos notables en cuanto a ingresos y empleo. Sólo hasta septiembre los ingresos ya rozaban los 20 mil millones de euros y la media de empleados se situaba alrededor de los 450.000. Eso quiere decir que cada vez más andaluces logran abrir un horizonte laboral gracias al Turismo. Otro de los retos era combatir la estacionalidad y estamos en niveles no conocidos desde hace 15 años. Andalucía ya es un destino que crece más en turistas en el primer trimestre del año que en el verano.

P.–¿Qué debemos de mejorar de cara a que 2025 sea aún mejor?

R.–Vamos a seguir insistiendo en la calidad. Andalucía cuenta con un destino inigualable en el mundo gracias a su patrimonio natural, histórico… Pero lo que verdaderamente nos distingue es que contamos con empresas y profesionales de primer nivel, contamos con un índice de repetición de visitantes muy alto y eso es gracias a nuestros profesionales. Ellos también son embajadores de Andalucía. Trabajamos con las consejerías de Educación y Empleo en dignificar aún más y dar una mejor formación a los trabajadores. Ahí está uno de los retos para 2025. Tenemos que aprovechar también todas las herramientas y posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. Tenemos a nuestra disposición miles de datos que pueden hacer que nuestras estrategias sean aún más eficaces. En esa línea va por ejemplo el acuerdo de colaboración al que llegamos con Microsoft. Queremos poner al servicio de destinos y empresas todo lo que la tecnología nos ofrece para ser más eficientes.

P.–La batalla contra la estacionalidad es uno de los objetivos históricos de esta industria.

R.–Es un objetivo y un reto de esta actividad en la que avanzamos en buena senda. Toda nuestra promoción está enfocada en ir en busca del turista que más nos interesa y que viaja en la época del año que está fuera de la temporada alta. Me gusta llamarla una promoción quirúrgica porque va muy al detalle y al foco exacto al que queremos atraer. Nuestra campaña Andalusian Crush y su segunda parte The Surrender to the Andalusian Crush tenía esa meta y creo que podemos darnos por satisfechos.

“Vamos a reforzar el impacto que esta industria tiene en la economía y el empleo de Andalucía”

P.–Otra gran campaña de ‘Andalusian Crush’.

R.–Sin duda. Hemos revolucionado la promoción turística porque hemos ido a mostrar la esencia de lo que de verdad es Andalucía. Los andaluces nos sentimos muy identificados con esos spots porque nos definen a la perfección. Nuestra marca ha dado la vuelta al mundo y ha cumplido, como le decía antes, los objetivos. Queríamos tener mayor presencia en mercados lejanos como el norteamericano o el asiático y ha sido en esas zonas del mundo donde se han conseguido crecimientos en visitantes notables. Hablamos de un 30% en el caso de Estados Unidos o un 150% en China. Los turistas que llegan de estos países tienen una alta capacidad de gasto, están muy interesados por nuestra cultura y vienen en épocas del año con menor carga de visitantes. Estos resultados se han visto respaldados por los numerosos que premios que se ha llevado la campaña. Cuando vimos por vez primera los spots sabíamos que iban a impactar, pero nos ha abrumado esa cantidad de reconocimientos y la viralidad que han alcanzado en muy poco tiempo.

P.–La percepción del ciudadano andaluz sobre el turismo es muy positiva.

R.–Creemos que el andaluz es consciente de que el Turismo le ha dado mucho a Andalucía. Es una actividad que ha proporcionado prosperidad económica y oportunidades laborales a muchos andaluces a lo largo de las últimas décadas. Sí que es cierto que en los últimos tiempos se ha generado una corriente que trata de culpar al Turismo de algunos de los problemas que padecen los residentes como es el de la vivienda. Creo que son diagnósticos precipitados y que no se sostienen con datos rigurosos. Somos grandes embajadores de Andalucía, pero tenemos que profundizar en vender todo lo bueno que tiene el Turismo entre nuestros propios ciudadanos. Es una tarea en la que debemos esforzarnos desde lo público y desde lo privado. Siempre lo digo, el Turismo es un gran invento. Debemos de lanzar un mensaje claro. El Turismo es regenerativo; nos sirve para conservar y mejorar nuestro patrimonio natural y cultural. Ha contribuido a dar vida a algunos cascos históricos que hasta hace unas décadas eran lugares abandonados.

“Hay que aprovechar las herramientas y posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y la IA”

P.–El Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027 es la gran hoja de ruta de su Consejería.

R.–Uno de los grandes secretos de nuestro éxito es que nos adelantamos, vamos un paso por delante de lo que quiere esta industria. Antes de la pandemia se vislumbraba un cambio de ciclo en la industria turística que en el Plan META ya se plasmaba. La crisis sanitaria precipitó ese viraje y Andalucía fue una de las zonas que mejor y más rápido se recuperó. Este plan es un documento vivo, abierto a modificaciones porque esta actividad no para y evoluciona día a día. Ahora vivimos en un momento en el que la sostenibilidad es imprescindible. Sostenibilidad entendida en sus variables medioambiental, económica y social. El Plan META va a profundizar en estos aspectos para que podamos seguir siendo un destino de referencia en el mundo.