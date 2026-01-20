Higuera de la Sierra, un sinfín de posibilidades

En pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, se alza uno de los municipios más hermosos y completos de Andalucía: Higuera de la Sierra, una localidad que ha sabido conjugar a la perfección un valioso patrimonio natural y cultural, cualidades a las que se suma una arraigada y preciada tradición navideña y una gastronomía de reconocido prestigio.

Recorrer Higuera de la Sierra invita a hacerlo sin prisas, dejándose sorprender por cada rincón que surge en un trayecto, donde muy pronto el visitante percibirá que el agua tiene un papel protagonista. Y es que no pasa desapercibida ante la presencia de numerosas fuentes y pilas, como la Fuente del Cristo, la Fuente de Enmedio, la Fuente de San Antonio o La Fontanilla.

Vinculado también a esta singular imagen se encuentra el Paraje de las Tobas, uno de los enclaves más queridos por los vecinos y un espacio privilegiado donde se fusionan vegetación y roca. Coronado por un mirador con impresionantes vistas, es una formación cárstica por la que el agua discurre de manera continua, dando lugar a pequeñas cuevas y oquedades. En su interior, varias imágenes de la Virgen refuerzan el carácter simbólico y casi mágico que desde hace siglos envuelve este espacio único.

Tras disfrutar de su rico patrimonio, llega el momento de reponer fuerzas. Higuera de la Sierra lo pone muy fácil, gracias a una impresionante propuesta gastronómica. Resulta fundamental hacer una parada en la bodega y fábrica de jamones Oro Viejo, adscrita a la Denominación de Origen Protegida Jabugo, cuyos productos cuentan con gran prestigio en todo el país.

Tampoco se entiende una estancia en el municipio sin degustar los licores artesanales de la Destilería Martes Santo. Fundada en 1870, esta empresa ha sabido conservar intacta su esencia, manteniendo la destilación en alambique de cobre alimentado con leña de encina y utilizando exclusivamente frutas naturales del propio parque natural. Una combinación de tradición y calidad que la ha convertido en un referente del sector.

La destilería cuenta, además, con un museo ubicado en un edificio diseñado por el prestigioso arquitecto Aníbal González. De acceso gratuito, este espacio, que supera los 500 metros cuadrados, entre salas expositivas, jardines y huertos ecológicos, permite conocer de cerca el proceso artesanal y culmina la visita con degustaciones de sus productos.

No obstante, si hay algo que identifica a Higuera de la Sierra más allá de su entorno natural, su patrimonio y su cocina, es su estrecha vinculación con la Navidad. El municipio es conocido por su histórica Cabalgata de Reyes Magos, un evento con más de un siglo de historia que constituye uno de los principales referentes culturales y etnográficos de Andalucía. Su belén viviente recrea escenas bíblicas con gran fidelidad, interpretadas por vecinos caracterizados con vestimentas de época que permanecen inmóviles, creando la sensación de que el tiempo se ha detenido.

No hay duda de que la noche del 5 de enero adquiere aquí una dimensión especial. La Cabalgata, la más antigua de Andalucía y la segunda de España, está declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la provincia otorgada por la Diputación de Huelva. Un total de dieciséis carrozas recorren las calles portando escenas bíblicas estáticas, representadas íntegramente por higuereños. Y cada año, miles de personas se acercan para presenciar este espectáculo único.Como muestra de su relevancia, fue distinguida con la Bandera de Andalucía, entregada por la Junta de Andalucía y recogida por el alcalde y la presidenta de la Cabalgata.