“El Polo de la Innovación Agroalimentaria de Almería liderará la agricultura del futuro"

Consejera, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cuál es la realidad agraria andaluza?

Creo que estamos en un momento muy destacable para todo el sector y puedo decir bien alto, que me siento muy orgullosa de la realidad agraria y agroalimentaria de Andalucía y, especialmente, de la provincia de Almería. De hecho, no puedo dejar de exteriorizar ese orgullo por el reconocimiento de lo que el sector ha conseguido en las últimas décadas. Y en lo personal, además, el orgullo es doble, como gestora y responsable político y como almeriense y persona que lleva el sector en el ADN. Por aportar un ejemplo claro, basta con observar el crecimiento experimentado por el sector agrícola almeriense hasta llegar a convertirse en un gran referente internacional. A estas alturas, ya no vale hablar de “milagro almeriense” porque todos somos conscientes de que este modelo responde a un objetivo por crecer y, en ocasiones, incluso por inventarse o reinventarse, según las circunstancias.

¿Y las cifras respaldan esta bonanza de la que habla?

Por supuesto, los registros históricos, que puntualmente analizamos, se han ido superando y este crecimiento se traslada a todo; crecen las producciones, las ventas, la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Cuando los registros comienzan a mostrar una dinámica al alza eso se traslada a todos los sectores y se convierte en una dinámica.

Pero imagino que quedan muchas cosas por hacer.

Claro que nos quedan muchas cosas por hacer e infinidad de retos que superar, pero ese es precisamente el desafío y la suerte de este sector: Tener un horizonte de largo recorrido por delante en el que se puede crecer y ser locomotora de Andalucía. Ahora bien, permítame que sea optimista a corto, medio y largo plazo. En mi caso, como responsable de la Consejería en Andalucía me corresponde, y lo hago a plena satisfacción: apoyar e impulsar medidas que vengan a contribuir a ganar músculo empresarial y competitividad para mantener el liderazgo alcanzado.

Volvamos a Almería, sin duda es un referente en el sector.

La agricultura almeriense proporciona mucho a la economía de esta provincia y a la de toda Andalucía en su conjunto. Esto es innegable. Por eso, necesitamos consolidar sus bases y no renunciar a todo lo que pueda permitirle seguir avanzando. Somos referentes agroalimentarios no por casualidad sino porque así lo han trabajado, día tras día, los hombres y mujeres del campo. Ellos son los que construyeron y construyen nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, más que nunca, nos toca desempeñar nuestro papel.

Y un gran valedor de ese presente y futuro es el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza Cita 4,0.

Sin duda alguna, como bien recogió el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la presentación del Polo, va a suponer una auténtica palanca de transformación digital del campo, la eficiencia energética, hídrica y la gestión de crisis de mercado. El Polo está llamado a ser el centro de referencia hortofrutícola y va a hacer que la Andalucía esté en condiciones de liderar la cuarta revolución agroindustrial que está demandando Europa.

Es un Polo completo y cuenta con cuatro patas de trabajo, ¿cuáles son?

El Polo de Innovación, que cuenta con una inversión inicial de 10 millones de euros, se centra en cuatro ejes: instituto mixto (de colaboración público-privada), incubadora de empresas del sector agroalimentario (con la colaboración del Ayuntamiento de Almería), plataforma de comercialización -con la colaboración de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal)- y Smart Green Cube, que acabamos de firmar la cesión por parte del Ayuntamiento del uso del antiguo edificio de Correos para su construcción en este solar. Ahí se reunirán los procesos más innovadores en materia de digitalización del campo y de la I+D+i.

Entonces es un proyecto transversal.

Es un proyecto trasversal, completo y viene a apoyar la mejora de la agricultura, no sólo de Almería sino de toda Andalucía. Asimismo, es herramienta para la divulgación del conocimiento en el sector y de su industria auxiliar y permitirá avanzar en la colaboración público-privada en beneficio de todos. Además, el edificio se convertirá en un auténtico laboratorio de pruebas en donde se estudien cuestiones como el clima, el manejo del agua para el riego o la eficiencia energética. Está diseñado para dar todas las respuestas, las de ahora y las que han de venir, para superar situaciones estructurales y coyunturales que permitan hacer frente a cuantos retos puedan presentarse. En este sentido, impulsará la digitalización del campo, será una apuesta por la máxima eficiencia energética y permitirá la mejor gestión de crisis de mercado. Por todo ello, contará con otras herramientas para que, y junto con el Centro de Innovación Digital Andalucía Agrotech DIH de Córdoba, el sector agroalimentario siga ganando en competitividad y dando las mejores respuestas en los más exigentes mercados. En este sentido, le puedo comentar que ya nuestro sector agroalimentario conquista a diario los más importantes mercados de toda Europa, de manera que el 60% de nuestros productos se venden a consumidores de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos.