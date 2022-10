La UAL, socio educativo, científico y tecnológico

No se puede hablar de formación e innovación en el sector agroalimentario en España y fuera de sus fronteras sin referenciar a la Universidad de Almería. Prácticamente desde los orígenes de nuestra universidad, ha existido una intensa vinculación científica y educativa con este sector, lo que ha convertido a la UAL en uno de los referentes en educación superior en tecnologías agrarias y de la horticultura mediterránea intensiva a nivel mundial.

La misión de dar respuesta a nuestro entorno más cercano y directo en uno de los sectores económicos más pujantes de nuestra provincia y geografía española, diversificado y siempre mirando al exterior, también ha convertido a la UAL en un socio educativo, científico y tecnológico de calidad.

Somos una de las pocas instituciones, de los ámbitos nacionales e internacionales que cuenta con una amplia oferta formativa en Ciencias Agroalimentarias tanto en estudios de grado, máster y doctorado. Además, la UAL es un activo agente de I+D+i, no sólo por las investigaciones realizadas entre su comunidad científica sino por las que se llevan a cabo en colaboración con empresas del sector y organismo públicos de investigación. A día de hoy no existe área de innovación en agroalimentación en la que la Universidad de Almería no pueda contribuir aportando avanzados conocimientos para las empresas del sector.

Como decía el médico y epidemiólogo estadounidense Jonas Edward: ‘la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho’ y por eso impulsaremos el liderazgo de nuestra universidad en el ámbito agroalimentario con UNIgreen, la universidad europea de agronomía, biotecnología y ciencias medioambientales y de la vida. La Comisión Europea ha aprobado la creación de esta universidad europea que será liderada por la UAL, un proyecto que iniciamos en 2020 pese a las dificultades de todo tipo derivadas de la pandemia global, con socios de prestigio en dichos campos científicos. Este ambicioso proyecto, en el medio plazo transcenderá al conjunto de titulaciones de la UAL., lo que va a posicionar aún más a la Universidad de Almería en el mapa agroalimentario. Desde nuestro campus coordinaremos el funcionamiento de UNIgreen junto con ocho instituciones de educación superior situadas en Islandia, Bulgaria, Portugal, Francia, Italia, Polonia y Bélgica.

La Universidad de Almería, como la mejor alidada que es en la consecución de nuevos retos docentes e investigadores, sigue recorriendo un fructífero camino para impulsar este sector económico, motor de desarrollo primigenio de nuestra sociedad que con la denominación ‘Modelo Almería” es conocido mundialmente. Por ello, continuamos desarrollando aquellas actividades de I+D+i en la empresas que lo precisan y en territorios que lo demandan. De hecho, nuestras misiones institucionales nos han llevado en el último año por el continente americano para trabajar con la Universidad Internacional de la Florida en nuevas fuentes de conocimiento y aprendizaje con el fin de que se beneficien tanto estudiantes como empresas del sector, además de estrechar lazos culturales y empresariales entre ambas comunidades. También el sector agrícola almeriense y español en general, podrá aplicar estos conocimientos y los últimos avances tecnológicos que se produzcan en Estados Unidos.

El futuro del sector se reforzará si apostamos por la innovación, la transferencia de tecnología, la colaboración institucional y la concienciación social

En El Salvador, estamos colaborando con la Escuela Nacional de Agricultura para su modernización y aumento de su oferta formativa con el fin de dotar de profesionales cualificados a una sociedad que quiere garantizar la soberanía alimentaria de su población. Además, participaremos en la creación del primer Centro de Educación e Innovación Agropecuaria, clave para este país. Y nuestro paso por Ecuador nos ha permitido firmar convenios en materia de investigación, docencia y movilidad con la Universidad Técnica de Manabí, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Estatal de Guayaquil y la Universidad de Cuenca.

A estas alturas es difícil discrepar de la ardua e intensa labor de la Universidad de Almería como agente innovador y de colaboración con el sector agroalimentario. Concluyo enfatizando en la necesidad de seguir creando nuevas sinergias con las empresas y ampliar aún más la colaboración con otros países para hacer frente a ese escenario global de escasez de alimentos por la alta demanda y limitación de recursos, entre otras razones debido al cambio climático. El futuro de este sector, el de la provincia, se verá más reforzado si apostamos al unísono por la innovación, la transferencia de tecnología, la colaboración institucional y la concienciación social.