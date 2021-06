El 81% de los estudiantes de EBAU eligen carrera por las salidas profesionales

El 81% de los estudiantes que se han presentado a la EBAU van a elegir carrera por las salidas profesionales. Así se desprende de los datos de la segunda edición de Mira, Te Cuento, un consultorio pre-universitario online de Fundación Universidad-Empresa (FUE) donde voluntarios universitarios asesoran a los futuros alumnos sobre las carreras y que en estas dos ediciones ha dado cobertura a casi 3.000 estudiantes de EBAU de toda España. “Las salidas profesionales es el primer criterio que se tiene en cuenta para elegir carrera, pero no hay que olvidar que la realidad profesional cambia constantemente”, explica Carmen Palomino, directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa. A ese respecto Palomino señala que “el actual contexto de incertidumbre y paro juvenil puede estar detrás de esta elección” y recuerda que las necesidades de las empresas evolucionan. “La especialidad que a día de hoy está en auge, es probable que cuando acaben la universidad se haya visto superada por una nueva carrera”, vaticina. Por ello, recomienda elegir una carrera que les motive y les guste, aunque “siempre hay tiempo para replantearse los estudios”, indica.Según los datos de FUE, el segundo criterio más demandado para elegir carrera es que la universidad tenga unas buenas instalaciones (un 71% de los estudiantes), seguido del sistema de becas que ofrezca la universidad de destino (un 57%), que cuente con un campus grande (52%) y tener una formación sólida para afrontar la titulación (52%).

En cuanto a la información más relevante para elegir carrera, los estudiantes de EBAU destacan en primer lugar la experiencia profesional y personal de los voluntarios universitarios que han participado en Mira, Te Cuento, seguida de la información sobre las salidas laborales y en tercer lugar conocer el plan de estudios y las asignaturas. “Lo principal es que estén seguros de aquello a lo que quieren dedicarse. Es un momento importante porque tienen que tomar una decisión y tienen muchas puertas abiertas”, destaca Palomino.

Retos de la universidad: se resiente la movilidad

El cambio que ha supuesto la Covid-19 no solo es un reto para los futuros universitarios, sino también para las propias universidades debido a “los nuevos modelos de educación virtual, calidad de docencia, plataformas online y nuevos protocolos”, asegura Palomino.“La universidad supone mayores oportunidades de desarrollo, tanto personal como profesional. Es clave para adquirir conocimientos técnicos que luego ayudarán a la hora de aterrizar en el mercado laboral, pero también supone un enriquecimiento de otro tipo de factores, como la toma de decisiones o el alcanzar metas y asumir retos de forma constante”, concreta.A ese respecto, Palomino detalla que un 76% de los estudiantes de EBAU se plantea estudiar en su misma provincia. Entre los motivos que dan está que no se imparte la especialidad que quieren en ninguna universidad o que no existe en una universidad pública que oferte su carrera favorita. “Nos ha sorprendido esta reducción en la movilidad entre provincias, ya que la universidad es una experiencia que trasciende lo académico; sin duda la educación virtual y el escenario Covid tienen mucho que ver con esta decisión”, finaliza Carmen Palomino.