Instituto de Estudios Cajasol, Másteres con empleabilidad asegurada

En un país con una de las tasas de paro juvenil más elevadas de la OCDE, en el que casi la mitad de jóvenes acceden a estudios superiores, es más importante que nunca apostar por la calidad en los posgrados y la diferenciación del currículum. La especialización práctica y el contacto con las demandas laborales reales de las empresas son aspectos esenciales a la hora de elegir dónde realizar un programa máster, sin dejar nunca de lado el prestigio de la entidad, que hará destacar el perfil de Linkedin.

Los Másteres del Instituto de Estudios Cajasol continúan siendo referentes en Andalucía, tras más de 35 años formando a profesionales de élite. Uno de los aspectos más valorados por los alumnos que finalizan aquí sus másteres, además de sus contenidos, basados en la experiencia real de los reconocidos profesionales de su claustro académico, es su sistema de prácticas.

Este sistema, al que se accede en ocasiones incluso antes de finalizar las clases, pone en contacto directo las demandas de las más de 400 empresas que participan con los currículums y expectativas de los alumnos. Como ejemplo, toda la promoción de la última edición del Máster en Logística Global y Dirección de Negocios Internacionales, que finalizó en junio de 2023, estaban ya realizando prácticas a inicios de agosto en diferentes empresas del sector, en puestos como export sales, international operation, Brand performance, soporte o gestor de negocios internacional.

Estos resultados evidencian el reconocimiento que los alumnos del Instituto tienen ante las empresas, fruto de la calidad de los programas, la metodología, el profesorado y la gran exigencia que requiere la superación de estos Másteres.

Empleabilidad al 100%

El éxito de la combinación entre el área académica y el sistema de prácticas se refleja en un dato contundente: 4 de cada 5 estudiantes de los Másteres del Instituto de Estudios Cajasol obtienen un contrato durante el año posterior a la finalización del programa. Muchos de ellos en la misma empresa en la que realizan las prácticas. Este porcentaje se eleva al 100% en los años posteriores.

Fue el caso de Cristina Toro, alumna del Máster de Marketing y Comunicación Digital de la promoción 21-22, que comenzó sus prácticas en septiembre de 2022 en Cervezas Gran Vía y en julio de 2023 obtuvo un contrato indefinido en esta entidad. Cristina reconoce que al finalizar la universidad “pensaba que si tenía la carrera tenía el trabajo a la vuelta de la esquina, y para nada”. Optó por el Máster, del que destaca “la experiencia de los profesores”. “Tengo un contrato indefinido, comenta, “jamás pensé que me quedaría en mi primer trabajo y mira, me he quedado”.

Alicia Granados, antigua alumna del Máster en Logística Global y Dirección de Negocios Internacionales, trabaja en Landaluz gracias al Sistema de Prácticas del Instituto. “Creo que con los estudios universitarios no es suficiente”, señala, “acabé la carrera hace unos años y no terminé nunca de engancharme al mercado laboral. Estudiar un Máster es fundamental”. Se interesó por el Instituto de Estudios Cajasol porque “tiene una bolsa de empleo muy completa, no estudias y sales, tienes muchas posibilidades de quedarte donde has hecho las prácticas”.