“La inserción laboral media de nuestros titulados es de casi el 85%”

Cuando hablamos de la Universidad de Málaga hablamos de una de las mejores instituciones de Andalucía ¿Qué diferencia a la UMA y su campus de otras universidades?

–La UMA es una universidad generalista que oferta titulaciones en todos los ámbitos del conocimiento. Casi 36000 estudiantes se formaron en la UMA en el pasado curso, en sus distintas titulaciones de grado, másteres y doctorado. A nivel de másteres contamos con una excelente y variada oferta formativa que alcanza las 2200 plazas aproximadamente en 70 másteres oficiales muy especializados, y 7 dobles másteres. Abarcan todas las disciplinas: estudios sociales, jurídicos y económicos, humanidades, ciencias y ciencias de la salud, arquitectura e ingenierías. Además, estamos orgullosos de la buena labor docente e investigadora de nuestro profesorado. Una prueba de ello es que en el reciente ránking de Shanghai la UMA aparece situada entre las mejores 500 universidades del mundo en 11 especialidades diferentes. La fundación Conocimiento y desarrollo en su ránking también ha destacado a la UMA como la mejor universidad de Andalucía, y la segunda a nivel nacional, en contribución al desarrollo regional.

En relación con el campus universitario, está ubicado en dos zonas: el principal, en Teatinos, y el original en el centro urbano, que a día de hoy alberga estudios de Económicas, Bellas Artes y Arquitectura. Ambos han mejorado sus conexiones, muy especialmente el campus de Teatinos que alberga la mayor parte de nuestras facultades y escuelas y que ha logrado estar muy bien conectado e integrado en la ciudad gracias al metro. Sus instalaciones y entorno están en proceso de continua mejora, ampliando las zonas verdes, por ejemplo, con el propósito de que sean no solo más acogedores sino también más sostenibles a través de los proyectos smart-campus. Además, ofrece una interesante oferta cultural y de actividades deportivas dirigidas a toda la comunidad universitaria.

–Con el pasado marco del 50 aniversario, ¿qué novedades hay con respecto a años anteriores?

–Es verdad que ya hemos superado el 50 aniversario, aunque el lema que se escogió para su celebración, “Presente en tu mañana”, sigue siendo igual de oportuno. La UMA está fuertemente integrada en la sociedad malagueña y muy comprometida con la capital y la provincia, y siempre ha mostrado su implicación con el tejido productivo y el entorno social de la región. Un ejemplo de ello es la magnífica colaboración con el Malaga Tech Park (antes llamado, Parque Tecnológico de Andalucía). Ese lema refleja tanto la implicación con la sociedad a la que servimos, como la voluntad firme de ser copartícipes del futuro personal de cada estudiante.

Para este nuevo curso se incorporan a la oferta de la UMA nuevos grados en: Ciberseguridad e Inteligencia artificial, con excelente acogida; Estudios Transculturales Europeos, pionero a nivel nacional por ser un título conjunto de 3 universidades europeas (con la de Estrasburgo y la de Flensburgo); y nuevos dobles grados en: Turismo + Publicidad y Relaciones Públicas; Derecho + Criminología; Geografía y Gestión del Territorio + Historia y Psicología + Logopedia. En posgrado, tenemos tres nuevos másteres interuniversitarios, el de Tecnología Educativa y Gestión del conocimiento, el de Educación Ambiental para la sostenibilidad y el de Investigación y análisis del flamenco.

–Actualmente, ¿cuáles son los másteres más demandados y que se pueden cursar en la Universidad de Málaga?

–La evolución de la matriculación en nuestros másteres en los últimos cursos es positiva en su conjunto, pues prácticamente todos ellos mantienen o aumentan el número de estudiantes de nuevo ingreso. No obstante, es verdad que hay algunos másteres, especialmente los que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, como el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP e Idiomas, el Máster Universitario en Abogacía o el Máster Universitario de Psicología General Sanitaria que tradicionalmente no sólo cubren todas sus plazas, siguiendo la tónica general de la UMA, sino que saturan los cupos y la demanda excede con creces a la oferta. Otros, también habilitantes, como el Máster en Ingeniería de Telecomunicación o el de Ingeniería Industrial ofrecen todavía posibilidades de matriculación. Se puede decir que, a estas alturas de curso, existen aún opciones de matriculación en másteres oficiales de casi todas las ramas del conocimiento: en el ámbito de ciencias económicas y empresariales, en ciencias, en humanidades, en las escuelas de ingeniería, etc.

–La empleabilidad va unida a la experiencia laboral y empresarial ¿Cuáles son los acuerdos con las mismas?

–Es cierto, y me gustaría reseñar que la inserción laboral media de nuestros titulados es de casi el 85%, si bien en algunos ámbitos, como las ingenierías, se acerca al 100%. El vínculo entre el tejido empresarial y la UMA es muy significativo y continúa creciendo, y nos sentimos muy bien acompañados por la ciudad y su provincia. Las prácticas externas son una pieza muy importante en la formación especializada y avanzada a nivel de máster y también a nivel de grado y le prestamos especial atención. Tenemos tanto prácticas curriculares, que forman parte de los estudios y son imprescindibles para obtener la titulación, como extracurriculares, que son opcionales y sirven para complementar y personalizar el currículum de cada estudiante con una experiencia inmersiva en la realidad profesional. Estas prácticas se organizan en el marco de convenios con instituciones, empresas y organizaciones colaboradoras, y constituyen un puente de unión entre la UMA y el tejido productivo. La UMA tiene firmados más de 3.400 convenios con empresas y organizaciones para la realización de prácticas externas.

Me gustaría recordar la reciente incorporación del reconocimiento de actividades de formación para la iniciativa emprendedora en el suplemento europeo al título, que es una iniciativa que responde a la apuesta de la UMA por ser una universidad emprendedora. En esta faceta, el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento viene desarrollando una gran labor con proyectos para apoyar las startups, cofinanciando el coste de iniciativas emprendedoras alojadas en espacios de incubación de nuestra ciudad, la creación de empresas de base tecnológica, la convocatoria de proyectos (K-projects) de formación basados en el trabajo en equipo, etc. Todo este trabajo se ha visto reconocido con la obtención del sello internacional de 'Universidad Emprendedora' que otorga ACEEU, siendo la primera institución académica española en conseguirlo, y una de las cinco universidades del mundo que lo ha logrado.

–La educación en la UMA es integral, con una amplia oferta también en postgrado...

–En la formación, primamos la variedad de nuestros títulos, su excelencia académica, el impulso al emprendimiento, el intercambio con otras universidades internacionales o el fomento de la diversidad e igualdad, que, en definitiva, constituyen nuestras señas de identidad. La universidad de Málaga tiene entre sus pilares más sólidos la vocación de servicio público y, en este sentido, la formación de estudiantes para llegar a ser una ciudadanía preparada para su futuro laboral pero también comprometida socialmente es una clara prioridad.

Como mencionaba, la oferta de másteres oficiales de la Universidad de Málaga es muy amplia, con más de 70 opciones, y cubre prácticamente todas las disciplinas. Aunque se encuentra bastante consolidada, no deja de modificarse y de ampliarse cada curso académico, como hemos mencionado. Además, se complementa con la oferta de másteres de formación permanente, constituida actualmente por 37 títulos actualizados de forma más flexible para dar respuesta a las demandas cambiantes de nuestro contexto social, cultural y empresarial. A cualquier estudiante que busque formarse a nivel de grado o de posgrado (ya sean másteres como estudios de doctorado), le aconsejaría visitar la amplia y heterogénea oferta de la UMA, accesible a través de nuestro sitio web uma.es. Seguro que encuentra la que más se ajuste a sus intereses y prioridades.