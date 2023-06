Los máster y posgrado de ESIC Sevilla cuentan con un 98% de empleabilidad para impulsar tu carrera profesional

La ratio de empleabilidad para los alumnos al año de haber terminado un máster o un postgrado en ESIC es del 98%. La Unidad de Desarrollo Profesional que trabaja para el colectivo alumni consigue estos índices gracias a la labor que hacen firmando cada curso más de 100 convenios de prácticas con empresas interesadas en acoger específicamente alumnos de ESIC en las áreas de recursos humanos, marketing, finanzas, internacional, entre otras que son la base de esta conexión de los alumnos con empresas y organizando eventos específicos para ello. Además, ponen en marcha diferentes acciones para conseguir ese alto porcentaje de empleabilidad, desde la atención personalizada y orientación laboral, el diseño de un itinerario para reforzar aspectos relacionados con el diseño de CV y el posicionamiento de marca personal y el networking.

Anualmente, los alumnos pueden participar en varias ferias de empleo en las que participan empresas con necesidades reales de cubrir puestos. Destaca Meet Your Future, la mayor feria de empleo a nivel nacional en un entorno universitario. Además, se ofrece un servicio completo de reclutamiento, búsqueda y preselección con un portal de empleabilidad propio gratuito y personalizado.

Al finalizar sus estudios acceden a una amplia red de profesionales ya que se unirán a una comunidad de más de 63.000 alumno internacionales de los cuales más de 3.000 estudiaron en ESIC Sevilla.Además, proporciona un entorno educativo favorable, donde los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a becas y ayudas económicas, además de tener facilidades de financiación para estudios y recursos como bolsa de empleo con más de 2.000 ofertas anuales. Se encuentra abierta la convocatoria de la beca Mujer + Liderazgo hasta el 30 de junio.

Algunos de los últimos datos que respaldan la calidad académica de ESIC son el puesto número #1 como “Líderes en Transformación Digital” en el Ranking de Innovación Educativa de El Economista, el puesto #3 en el ranking de la lista Forbes de ‘Las mejores escuelas de negocios’ y el puesto #1 de los mejores másteres 2022 de publicidad y comunicación según El Mundo y es la 2ª escuela de negocios con mejor reputación del país según Merco España.

Sus MBAs están acreditados por AMBA (Association of MBAs), una certificación que solo logra obtener el 2% de las escuelas de negocio del mundo. ESIC está presente en Europa, Asia, América, África y Oceanía, en más de 40 países y con más de 120 acuerdos con otras universidades.

Executive MBA (emba)

El programa está pensando para perfiles senior y se centra en brindar una formación completa en management. Aprenderán sobre innovación, toma de decisiones, liderazgo y ética empresarial. También tendrán la oportunidad de especializarse en áreas como finanzas, marketing, nuevas tecnologías y gestión del talento.

El programa incluye asignaturas opcionales que permiten a los estudiantes personalizar su experiencia de aprendizaje, y la preparación para certificaciones o un business study tour. Los alumnos completan un Trabajo Fin de Máster tutorizado, donde elaborarán un Plan de Negocio para una empresa específica.

El objetivo del MBA es preparar a los futuros directores de negocio para que maximicen el valor económico y social de las empresas y comunidades en las que compitan, sabiendo liderar a todos los stakeholders hacia una empresa innovadora, rentable y más sostenible en todos los sentidos.

Másteres y postgrados en marketing

ESIC Sevilla ofrece el Máster en Marketing Digital [MMD] con un plan formativo que cubre todas las disciplinas del marketing digital con la que además se obtiene la doble titulación europea de ESIC y FEDMA: Máster en Marketing Digital otorgado por ESIC y European Diploma in Digital Marketing otorgado por FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) y el Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial [GESCO], de gran prestigio empresarial y primer puesto en rankings en los últimos 15 años.

Otros postgrados y másteres para que alcancen el éxito profesional

La escuela de negocios imparte programas con contenidos adaptados a la realidad más actual. Son el Máster en Dirección de Personas y Recursos Humanos [DRHO], el Máster en Finanzas [MDF], el Postgrados en Dirección de Ventas [PSDV], y el Master in International Business [MIB].

Sobre su claustro de profesores, la escuela explica: “buscamos la excelencia de nuestros alumnos y docentes, nuestros profesores son personas reconocidas en el mundo académico y el profesional, donde ocupan puestos directivos y de responsabilidad en empresas de ámbito nacional e internacional”.

Conoce la escuela y sus postgrados en Sevilla en el próximo ‘ESIC summer night’

Para dar la bienvenida al verano, ESIC Sevilla celebra de la 4ª edición del Summer Night, el 29 de junio de 20.00 a 21.30 en el campus. Los asistentes conocerán todo sobre la escuela, conectarán con profesionales y marcas de éxito como Cervezas Gran Vía, Pepe Pinreles, Holycards y Goiko. Además, disfrutarán de música, cóctel y sorteos. La inscripción está abierta en la agenda de eventos de ESIC Sevilla.