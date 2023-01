Rota, una propuesta que anima a moverse, pasear y descubrir la ciudad

Que Rota es un municipio lleno de posibilidades y no deja de avanzar no es algo que sorprenda. Cada año, desde la delegación de Promoción Turística de la ciudad los esfuerzos se destinan a dar a conocer y posicionar este maravilloso rincón de la provincia de Cádiz, y desde hace algún tiempo, a fomentar no solo un turismo basado en el sol y en las playas, sino en lo mucho que puede ofrecer Rota y que pasa por su patrimonio, oferta cultural y deportiva, gastronómica y enológica abanderando su Tintilla de Rota y además, en potenciar aquello que la hace diferente y exclusiva, como la diversidad y tolerancia de su gente, abierta desde siempre y con un aprendizaje de décadas en convivencia con la comunidad norteamericana en una relación prácticamente fraternal propiciada por la Base Naval y con la que Rota intercambia idiomas, comidas, música y costumbres en una relación de entendimiento y coexistencia que se relatará en el Base Fórum, un centro que ya se alza en la recién remodelada Avenida de la Diputación y que en breve será un atractivo más a añadir a la larga lista de encantos del municipio.

Pero como reza el titular “Algo se mueve en Rota”. Y es que Rota (su Ayuntamiento) se mueve por la gente para que la gente se mueva por Rota con comodidad, con facilidad y pueda llegar a todos sitios a encontrar aquello que buscan dentro de su amplia oferta.

Por eso Rota es ideal para pasear. Para moverse. Fomentando una movilidad sostenible y apuntándose a la cabeza de un diseño de ciudad pensado para las personas.

Rota se presenta en esta edición de Fitur como municipio turístico de calidad, inclusivo y con un plan de movilidad y accesibilidad universal que permita que los ciudadanos y las personas que visitan la ciudad puedan llegar a cualquier sitio.

En este sentido, unos cuidados accesos a la playa, nuevos módulos de servicios y zonas de sombra adaptados, una pasarela elevada y elementos y vehículos que permiten darse un chapuzón sin importar la condición física en todas las playas del litoral -que además destacan por su número de banderas azules año tras año-, pasarelas medioambientales totalmente accesibles en un pinar que se extiende junto a la costa , la adaptación de los accesos a los elementos culturales y patrimoniales y también la amplia oferta y la facilidad para acceder a las actividades deportivas e iniciativas culturales, hacen de Rota un lugar donde hay de todo y para todos y todas.

Cabe destacar la importante propuesta por hacer de Rota un lugar amable y acogedor para los que decidan visitarla y pasearla y que a buen seguro, después de este FITUR, se pondrán en movimiento y serán muchas más.