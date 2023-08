Alianza de Telefónica con Starlink

Telefónica, a través de su unidad de negocios globales Telefónica Global Solutions (TGS), ha anunciado esta semana que se ha convertido en socio mundial autorizado de la compañía perteneciente a SpaceX, Starlink, la constelación de satélites de órbita terrestre baja (LEO) altamente avanzados que proporcionan Internet de banda ancha de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo, incluso en las ubicaciones más rurales y remotas. Con este acuerdo, TGS podrá complementar su oferta actual integrando las soluciones empresariales (fijas o móviles) de Starlink en su porfolio global.

Starlink lanzó sus soluciones para empresas a principios de 2023, con características mejoradas y enfocadas a este tipo de clientes, con la posibilidad de comercializarse a través de distribuidores autorizados, como Telefónica Global Solutions. Las principales características del servicio para empresas son Internet de banda ancha de alta velocidad y baja latencia que permite nuevos casos de uso que históricamente no han sido posibles con Internet por satélite, además del so de un terminal dedicado con mayor alcance y rendimiento. Esto se traduce en una mayor disponibilidad en condiciones meteorológicas adversas y mayores velocidades, de hasta 300-350 Mbps de descarga.

Igualmente, cuenta con disponibilidad de un terminal especial capaz de trabajar en movilidad en vehículos y servicio de datos para empresas.

Julio Beamonte, CEO de Telefónica Global Solutions, asegura: “La industria satelital está experimentando una revolución sin precedentes. El satélite permite ejecutar proyectos de conectividad de forma muy rápida y eficiente. En Telefónica Global Solutions llevamos muchos años ofreciendo soluciones satelitales de valor añadido y, con esta alianza, empezamos a trabajar mano a mano con Starlink Empresas para ofrecer soluciones de nueva generación a nuestros clientes».

La operación ya está en marcha en México y se extenderá gradualmente a otros países a lo largo del año, comenzando por Perú, Colombia, Chile, Brasil y España (Europa). El equipo de Telefónica Global Solutions impulsará progresivamente la apertura comercial en el resto de los mercados.