La ONCE confía su nube a Telefónica

La ONCE ha confiado en las capacidades de Telefónica Tech para migrar sus servicios a Cloud y beneficiarse de un entorno más eficiente y seguro con el que afrontar los nuevos retos de almacenamiento y procesamiento de su sector. La compañía tecnológica ha trasladado la plataforma de la ONCE a la infraestructura Virtual Data Center (VDC), la cloud de Telefónica Tech donde el cliente puede elegir el modelo de gestión que mejor se adapte a sus necesidades y que incluye, además, servicios integrales de comunicación y Ciberseguridad. De esta forma, la ONCE puede disfrutar de un modelo Cloud flexible, seguro y de pago por uso que garantiza la continuidad de su negocio.

Telefónica Tech ha proporcionado también sus servicios profesionales y gestionados para diseñar un plan a futuro que permita a la ONCE evolucionar esta propuesta de Cloud basada en VDC hacia entornos híbridos gracias a las alianzas estratégicas que mantiene con los hiperescalares (AWS, Microsoft Azure y Google Cloud).

Esta evolución a la hibridación aportará eficiencias operativas adicionales a la ONCE, tanto de costes como derivadas de la incorporación de otras tecnologías (Big Data, Inteligencia Artificial, contenedores…), así como ampliar las posibilidades de innovación para el despliegue de servicios digitales que beneficiarán a todas las personas afiliadas a la Organización y a los clientes de sus productos de lotería social que comercializa como operador comprometido con el juego seguro y responsable.

Javier Merino, Director Técnico de Sistemas y Tecnologías de la Información de la ONCE, subraya que “un proyecto de transición a una nueva infraestructura supone un reto técnico y de gestión. El equipo humano de Telefónica Tech ha demostrado tanto su capacidad tecnológica para llevarlo a cabo eficazmente como su compromiso con nuestros objetivos, aportando soluciones innovadoras y garantizando, en todo momento, la continuidad y la seguridad de todos los procesos de la Organización”.

María Jesús Almazor, CEO de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica Tech, afirma: “Nuestra propuesta multicloud, basada en infraestructuras propias y en las alianzas estratégicas que mantenemos con los principales hiperescalares, nos permite ofrecer a las organizaciones públicas y privadas las soluciones Cloud que mejor se adaptan a sus necesidades situando cada carga de trabajo en el lugar adecuado. Estamos muy orgullosos de que la ONCE nos haya elegido para acompañarlos”.