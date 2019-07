Mercedes Fernández Gutiérrez, gerente de Innovación de Telefónica España, habla de la próxima llegada de la tecnología que revolucionará el móvil y de su impacto en el desarrollo de las 'smartcities'

-¿En qué consiste la tecnología 5G y por qué todo el mundo habla de ella?

- 5G es el nuevo estándar de telefonía móvil y una evolución del 4G, que es el estándar que actualmente está desplegado. Como todos los nuevos estándares, trae consigo evoluciones respecto a 4G, 3G y 2G. Las más importantes son una mayor velocidad tanto en la subida de contenidos como en la bajada, menor latencia y un mayor número de dispositivos por kilómetro cuadrado. Otro rasgo muy importante de 5G es que desde el inicio ha sido definida para dar respuesta a las necesidades de los usuarios, de la industria, de las ‘Smart cities’, etc, gracias a su capacidad de crear redes diferentes para las necesidades de un usuario o de un caso de uso concreto. Por ejemplo, no es lo mismo un usuario que está viendo la televisión que necesita inmediatez y un alto flujo de datos, que un sensor que manda unos cuantos kbits cada semana. La red se va a adaptar a las necesidades de los usuarios y no como hasta ahora que el usuario debía adaptarse a lo que le daban las redes.

- ¿En qué momento de su desarrollo nos encontramos?

- Nos encontramos en los inicios de una tecnología de comunicación móvil que nos va a acompañar durante muchos años, ya que está diseñada para ofrecer grandes capacidades de comunicación en movilidad para un uso masivo. 5G es una tecnología basada en un estándar mundial. Este estándar evoluciona incorporando cada año capacidades y funcionalidades nuevas. Además, 5G tiene la particularidad de que, a diferencia de 4G o 3G, viene en dos fases de implantación. La primera se llama NSA (non stand alone) es la que se está desplegando ahora y para funcionar se apoya aún sobre la red 4G. La segunda y definitiva se denomina SA (stand alone), estará disponible en 2021 y será ya una red 5G pura.

- ¿Cuáles son los pasos que está dando Telefónica?

- Telefónica considera la red 5G como una oportunidad para diseñar nuevas aplicaciones y servicios que necesiten características especiales como grandes anchos de banda, muy baja latencia, procesamiento en el borde de la red o network slicing, entre otras. Por eso, desde 2018 ha impulsado el desarrollo de nuevos casos de uso con su iniciativa ‘Ciudades Tecnológicas 5G’, orientado a probar y desarrollar nuevas aplicaciones como el coche conectado o la realidad aumentada aplicada al turismo, la realidad virtual para la retransmisión de eventos deportivos o para la venta de viviendas, el almacenamiento de baja latencia para la banca o el streaming de video de alta calidad para el transporte público, entre otras iniciativas. Adicionalmente se está probando la tecnología y cómo realizar un despliegue comercial eficiente.

Respecto al lanzamiento comercial del 5G no tenemos una fecha que podamos anunciar aún. Es necesario que todo el ecosistema alrededor del 5G (terminales, red, aplicaciones útiles para los ciudadanos y las empresas…) avance en las mejores condiciones para convertir el 5G en comercial.

-¿Cuándo piensa que podría desplegarse territorialmente, como es hoy el caso del 4G?

- El despliegue se realizará simultáneamente en muchas ciudades del territorio nacional, con lo que, respondiendo a la pregunta, será territorial desde el primer momento. Otra cosa es cuándo la cobertura llegará a alcanzar la amplia huella territorial que tiene el 4G. La respuesta es que se tardan años, más de 7 años, en desplegar una red con una cobertura tan amplia como la que actualmente tiene 4G ya que supone una gran inversión económica.

-¿Cuáles cree que son los sectores o los ámbitos que más se van a beneficiar de su irrupción?

- En estos momentos sólo estamos empezando a intuir cómo las nuevas capacidades de la red van a incorporar beneficios a nuestros clientes y a las empresas. Los primeros sectores donde se ve aplicación es en la digitalización de las industrias, en el coche conectado, la retransmisión de TV, los juegos online en movilidad y, en cierta medida, también en aplicaciones médicas y aplicaciones turísticas, entre otras.

Smartcities

- ¿Cuál es el papel que tendrá la tecnología 5G en el desarrollo de la Smart City?

- No sé si te sorprenderá que te diga esto, pero para el desarrollo de la Smart City la red 4G tiene todas las capacidades de comunicación necesarias. Si este desarrollo no está siendo tan rápido como nos gustaría no es un problema de comunicaciones, es que se trata de un ecosistema complejo y de una fuerte inversión. 5G será necesario cuando el número de dispositivos conectados por km2 supere la capacidad de 4G porque, como ya hemos dicho, esta es una de las mejoras que incorpora la red 5G, que puede atender a muchos más dispositivos conectados. Esto ocurrirá cuando en las ciudades todos los semáforos, las paradas de autobús, los contenedores de residuos, las farolas y un largo etcétera de elementos urbanos estén conectados y enviando datos. También será necesaria cuando se generalicen otros servicios como los turísticos basados en realidad aumentada, las aplicaciones que utilicen el reconocimiento de imágenes o de video o los coches conectados.

- ¿Cómo transformará el 5G las relaciones, la movilidad, la productividad, la educación o la sanidad?

- Desde Telefónica se está trabajando con nuestros clientes en ver cómo 5G les puede ayudar con su negocio y en general con su vida cotidiana. Respecto a la productividad, por ejemplo, el uso de Edge computing puede ayudar a la inmediatez de los contenidos. Por ejemplo, imaginemos un estudio de arquitectura accediendo a imágenes de planos en super alta resolución. Dichos planos son contenidos muy pesados que tienen que ser accesibles en un breve periodo de tiempo. 5G hará posible este tipo de servicios, sin necesidad de que el usuario tenga los contenidos almacenados en sus servidores ‘in house’ y pueda tener el contenido fuera de sus instalaciones.

Con respecto a la educación, el 5G nos traerá sesiones de telepresencia de alta calidad en cualquier punto de la geografía y sin necesidad de infraestructura, solo un móvil o un router 5G. También se utilizarán la realidad virtual y aumentada para hacer estas sesiones educativas más amenas e interactivas. A la sanidad nos traerá la proctorización (asistencia de una intervención u operación) desde lugares remotos y por expertos en la materia, además enriquecidas con realidad aumentada y, por qué no, operaciones reales desde remoto, con la internet táctil, es decir: las redes ultrarrápidas harán posible que un cirujano en remoto sea capaz de operar con la misma sensación que si estuviese en el mismo quirófano.

- ¿Una ciudad como Sevilla está preparada para albergar esta tecnología?

- Al igual que todas las ciudades y pueblos de España, Sevilla está preparada para que llegue la tecnología 5G de la mano de los operadores móviles, aunque será necesaria la colaboración de las administraciones públicas para facilitar el despliegue. La ciudad dispone de empresas con capacidad de desarrollo tecnológico y de ciudadanos tecnológicamente avanzados que estamos seguros de que sacarán mucho rendimiento y adoptarán con rapidez la llegada de esta nueva tecnología.

- ¿Qué puede decir del 6G?

- Estamos viviendo los primeros pasos del 5G y aún hoy 5G está en un estado inmaduro. 6G no deja de ser meras ideas y pequeños ‘papers’ (descripciones técnicas). No se espera hasta al menos 2030 que se empiecen con las primeras implementaciones reales. Las tecnologías móviles necesitan cierto periodo de madurez y 5G no va a cambiar eso, un periodo de 10 años es bastante razonable si miramos el desarrollo de las anteriores generaciones de redes móviles.

-¿Cómo piensa que evolucionará la ciudad de Sevilla en las próximas dos décadas?

- Es complicado pensar en 20 años con la velocidad a la que están evolucionando las cosas y más si cabe si se habla de nuevas tecnologías. Pero intentemos plantear un posible escenario. Las nuevas tecnologías, y 5G es una de ellas, conseguirán que las empresas y los ciudadanos estén cada vez más conectados y cada vez puedan desarrollar sus trabajos con mayor movilidad y desde cualquier punto. Además, el 5G y las redes venideras en este periodo conseguirán tener un mayor control de los recursos tanto privados como públicos, ya que prácticamente cualquier elemento de la ciudad o de una fábrica podrá estar sensorizado y por consiguiente gestionado y controlado. Este control en tiempo real de casi todas las cosas permitirá gestionar de una manera mucho más eficiente y rentable todas y cada una de las cosas que nos rodean.

Las redes 5G también ayudarán a evolucionar el concepto de coche conectado, coches que “hablarán” con los semáforos, con las señales, coches que hablarán unos con otros para mejorar la seguridad, por ejemplo. Por otro lado, la realidad virtual y la realidad aumentada serán realidades cotidianas en nuestros dispositivos móviles y en los elementos visuales de las ciudades. Por ejemplo, se emplearán en las pantallas de marketing o marquesinas de paradas de autobús.

El turismo, tan importante en la ciudad, disfrutará de experiencias digitales avanzadas, experimentando de forma inmersiva momentos de la historia o eventos importantes de la ciudad en cualquier momento que la visiten. Los drones autocontrolados y enviando imágenes de alta calidad a través de las redes de nueva generación, también serán realidades, y probablemente un sinfín de nuevas funcionalidades que están por descubrir y evolucionar y en las que Sevilla y sus ciudadanos estarán inmersos y jugaran un papel fundamental.