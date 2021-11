Análisis: Auriculares inalámbricos Samsung Galaxy Buds 2, con cancelación activa de ruido

Cómodos y compactos, con una buena batería, sonido de calidad proporcionado por AKG y una cancelación activa de ruido que lo aísla prácticamente todo. Son algunas de las principales características de los últimos auriculares inalámbricos de Samsung, los Galaxy Buds 2.

Diseño, funda, accesorios

La caja de los Galaxy Buds 2 incluye los propios auriculares, el estuche de carga, recambios de puntas de silicona de tamaño pequeño y grande (las de tamaño medio son las que traen puestas los auriculares) y un cable de carga USB-A a USB-C (se pueden cargar también de forma inalámbrica).

La funda es de color blanco con acabado brillante por fuera y su parte interior dependerá del color escogido para los auriculares: blanco, verde aceituna, negro o lavanda/morado.

Los Buds tienen también ese mismo acabado brillante, que al primer contacto resulta un poco raro pero enseguida deja de parecerlo. Y no cabe duda de que sus colores, sobre todo el lavanda y el oliva, son un plus distintivo para quienes estén cansados de encontrar solamente auriculares en blanco o negro. Son ligeros y compactos, con la misma forma ahuevada, por así decirlo, de sus precedesores.

Batería

La batería es una de sus mejores bazas, con comportamientos reales que incluso exceden las previsiones de Samsung: con la cancelación de ruido activada, hasta cinco horas de reproducción (hasta 20 con la funda de carga); con la cancelación apagada, hasta siete horas y media de reproducción (hasta 29 con la funda de carga).

La ficha indica además que con cinco minutos de carga tienes batería para una hora de reproducción y, con diez minutos enchufados, llegas a dos horas y media. En ambos casos se cumple con creces esa estimación.

Ajuste

Como suele ocurrir con este tipo de auriculares, decir si son cómodos o no depende de cada usuario, pero en nuestro caso los hemos encontrado muy confortables, incluso con las puntas de silicona que trae puestas, las de tamaño medio.

Encajan perfectamente y, lo que es más importante, no se mueven mientras se llevan puestos en una actividad normal del día a día, aunque es cierto que no hemos practicado deporte con ellos (en principio no están pensados para el ejercicio intenso, pero su certificación IPX7 contra salpicaduras sería suficiente para que no sufrieran daño).

Sonido

El ajuste de unos auriculares de este segmento de productos está directamente relacionado con la experiencia de sonido que obtendremos con ellos puestos, por eso las marcas insisten tanto en que dediquemos unos minutos a probarnos las almohadillas incluidas en las cajas para escoger la más adecuada para nosotros (la aplicación Galaxy Wearable cuenta con una sección para comprobar si el ajuste a nuestros oídos es o no correcto).

Una vez dicho eso, el sonido (AKG) de estos Galaxy Buds 2 es muy bueno, tanto en reproducción de contenidos como en llamadas, en las que la voz se oye clara a ambos lados de la conversación.

A través de la aplicación Galaxy Wearable se puede cambiar el ecualizador entre diferentes opciones preestablecidas. No se puede configurar al detalle pero esos preajustes proporcionan un sonido de calidad y bien equilibrado, así que no se echa en falta esa opción.

Con respecto a las llamadas, los Buds 2 tienen tres micrófonos y una unidad de captación de voz integrada. En el apartado de software, incluyen tecnología basada en el aprendizaje automático que filtra el sonido no deseado lo que, unido a su diseño, protege la voz propia de las interrupciones del viento, por ejemplo.

Cancelación activa de ruido

En la aplicación se puede configurar también la intensidad de la cancelación activa de ruido o, más bien, la del sonido ambiente que recibiremos con los auriculares puestos. Así, el usuario cuenta con cuatro opciones de aislamiento: sonido ambiente alto, medio o bajo más la cancelación propiamente dicha.

Con la última opción activada, los auriculares bloquean hasta un 98% de los sonidos externos no deseados. Eso es lo que indica la ficha, claro. Nosotros no hemos podido cuantificar hasta dónde llega esa anulación, pero incluso diríamos que es del 100%.

Más funciones

Además de seleccionar el ecualizador o configurar la cancelación de ruido y el sonido ambiente (hay una opción para activar el sonido ambiente en las llamadas, para que escuchemos nuestra propia voz mientras hablamos), la aplicación Galaxy Wearable cuenta con una sección dedicada a los controles táctiles.

Por desgracia no podemos establecer qué ocurre con cada acción (un toque, dos toques, dejar pulsado, etc.), sino simplemente activar o desactivar los que vayamos a utilizar, o desactivarlos por completo si somos de los que reajustamos constantemente los auriculares (lo necesitemos o no) y, por tanto, candidatos a encender la cancelación de ruido o responder o colgar llamadas por accidente. En ese caso, mejor apagar los controles táctiles del todo.

En la app hay además una funcionalidad de la que podrán disfrutar los usuarios con dispositivos Galaxy. Por medio de la conexión automática se accede al modo Auto-Switch, para que se enlacen con otros aparatos, sean teléfonos, tablets o relojes inteligentes en los que esté iniciada sesión en la misma cuenta de Samsung. Así podremos pasar a escuchar de un dispositivo a otro, sin necesidad de vinculación ni más acciones.

En resumen

Como hemos comentado, los Galaxy Buds 2 sacan muy buena nota tanto en su diseño, ajuste y comodidad como en el sonido y las funcionalidades que ofrecen (la cancelación activa de ruido y el sonido ambiente, entre otras), por lo que son una opción muy interesante y, para los propietarios de otros dispositivos Galaxy, se diría que la primera a tener en cuenta.

(*El dispositivo fue cedido por Samsung para una prueba de un mes)