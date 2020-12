Análisis: Probamos el Mi TV Stick de Xiaomi

Sencillo y funcional, como suele ser habitual en Xiaomi, el Mi TV Stick proporciona una forma simple y asequible de utilizar Android TV en cualquier televisor. Con él se puede dotar de funcionalidades de Smart TV a pantallas que no las tienen y también es una forma de renovar, sin tener que comprar una nueva, teles que se han quedado anticuadas y no admiten más actualizaciones de sistema.

El dispositivo se enchufa a la pantalla a través del puerto HDMI y para comenzar a utilizarlo basta conectarlo a la red Wi-Fi. A partir de ahí ya podremos instalar aplicaciones desde la PlayStore de Google (vienen algunas preinstaladas, como YouTube, Netflix, Prime Video o Spotify, entre otras) e iniciar sesión en las respectivas cuentas para disfrutar de contenidos en streaming. Su sencilla instalación y sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para llevarlo con nosotros a cualquier parte (segundas residencias, en visitas a casas de familiares...).

Trae un mando a distancia con funciones básicas, botones dedicados para Netflix y Prime Video y, lo más interesante, el Asistente de Google, con el que podemos interactuar por voz gracias al micrófono que lleva instalado el mando, para hacer búsquedas, pedirle que reproduzca un determinado contenido e, incluso, indica Xiaomi (aunque esta característica no la hemos probado), controlar otros dispositivos inteligentes conectados que tengamos en casa.

La caja del Mi TV Stick incluye además un adaptador a la corriente (y su correspondiente cable) y un adaptador HDMI (se puede conectar directamente por HDMI a la tele pero es útil este cable adicional por si nos hace falta para otro tipo de conexiones).

El dispositivo es además compatible con Chromecast, por lo que permite enviar a la pantalla del televisor al que lo tengamos enchufado contenidos que tengamos en el teléfono, tablet (iOS o Android) o portátil, para proyectar de forma inalámbrica (Smart Cast) a alta velocidad y en alta resolución (1080p).

Por lo que respecta al vídeo y al audio, admite los principales formatos de imagen (la lista completa está más abajo, en el apartado de especificaciones) y sonido, incluida la decodificación de audio HD multicanal DTS.

La principal pega (casi la única) que se le puede poner al Mi TV Stick es su escasa memoria interna (8 GB), que además no es ampliable con tarjetas SD o dispositivos USB porque no admite conexiones de periféricos. Con la conexión a internet y el Smart Cast no es una carencia crítica, pero se echa de menos un puerto más para conectarle un disco externo o una memoria portátil.

Con todo, este dispositivo es una excelente opción para mejorar por poco dinero, como decíamos arriba, televisores antiguos y desactualizados, convertir cualquier pantalla en una Smart TV o llevar encima, vayamos a donde vayamos, la llave para acceder a nuestros contenidos en cualquier lugar.

Especificaciones

Peso: 28,5 gramos.

Dimensiones: 9,24 x 3 x 15,2 centímetros.

Memoria RAM: 1 GB.

Almacenamiento: 8 GB.

Resolución de salida 1080P (1920x1080 a 60fps).

CPU: Cortex-A53 de cuatro núcleos.

GPU: ARM Mali-450.

Sistema operativo: Android 9.0.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 4.2.

Puertos: HDMI, Micro USB.

Decodificador: