Análisis: Probamos la escoba eléctrica sin cable Kärcher KB 5

Con tantos dispositivos inteligentes que requieren de programaciones, configuraciones, aplicaciones en el móvil y en definitiva curvas de aprendizaje que son a veces muy empinadas, de vez en cuando se agradece dar con aparatos que no precisan nada de todo eso. Que se conectan, ponen en funcionamiento y hacen justo lo que prometen, sin más.

Así es precisamente la escoba eléctrica sin cable Kärcher KB 5, un dispositivo sencillo y versátil para recoger suciedad en todo tipo de superficies.

Esta interesante ayuda para la limpieza diaria de la casa viene en una sencilla caja de cartón, desmontada. Por un lado viene el cuerpo de la escoba y, por otro, el mango en varias partes (tres tramos de tubo de aluminio y un mango de plástico) que se ensamblan en un momento. Además, la caja trae un manual, guía de montaje y el cargador.

Ese cuerpo principal combina el negro con un llamativo amarillo (los colores corporativos de la marca), es de buena calidad y el dispositivo, ya montado, es muy ligero, pesa poco más de un kilo. Tiene una altura de 112 centímetros y el cepillo, es decir, el cuerpo del motor, mide 21,5 x 23 centímetros.

En la parte inferior lleva unas ruedas pequeñas para facilitar el deslizamiento por distintas superficies y en la parte trasera está la toma donde enchufar el cargador.

Su autonomía es de 30 minutos sobre suelos duros y 20 si la pasamos sobre alfombras (batería de 2.000 mAh). Un led verde en la parte superior del cuerpo principal indica que la carga se ha completado (cuando está vacía la batería tarda unas tres horas en llenarse).

La escoba Kärcher KB 5 no tiene botones, se pone en marcha automáticamente al mover el mango. Si lo colocamos en posición vertical se queda aparcada, apagada y quieta, por lo que podemos dejarla en cualquier parte cuando no la vayamos a usar, no necesita accesorios para adosarla a ninguna parte.

Al tratarse de una escoba y no de un aspirador, no podemos esperar la potencia de motor o la capacidad de succión de una aspiradora. Es una escoba, y llega hasta donde llega. Cuenta con un borde de barrido flexible (sistema Adaptive Cleaning, lo llama el fabricante) para recoger de forma óptima suciedad por toda la casa y acercarse bien a los bordes de muebles y a los rincones.

Su mango (articulación doble flexible, se puede inclinar hasta 90 grados y rota a derecha e izquierda) permite llegar a casi todas partes (salvo los lugares en los que, por su altura, no entra, como sofás muy bajos), incluidas las escaleras.

Lleva un cepillo universal que funciona muy bien tanto en suelos duros como en alfombras y al que no se le resisten ni los pelos. El depósito de suciedad tiene una capacidad de 370 mililitros y es muy fácil desmontar tanto ese depósito como el cepillo para limpiarlos cuando sea necesario.