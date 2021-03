Análisis: Probamos el monitor interactivo Wacom One

Wacom One no es un producto fácil de vender, porque quizás resulte poco atractivo para el usuario medio y puede que escaso para el usuario profesional. Tampoco es un tablet al uso, sino un monitor interactivo que sirve también como pantalla secundaria.

¿A quién está dirigido entonces, a quién puede interesar? En principio diríamos que lo aprovecharán mejor quienes se acerquen por primera vez a este segmento de dispositivos, estudiantes y profesionales para quienes Wacom One puede servir de puerta de entrada, de primer paso hacia tal vez otros productos similares más completos.

Diseño

La pantalla es LCD de 13,3 pulgadas, con una resolución de 1920x1080. Está rodeada por un marco de gruesos márgenes mates y su único botón, el de encendido, está en la parte superior. En esa zona hay un puerto USB-C y una brida de tela para enganchar el lápiz, Wacom One Pen.

En la parte trasera, de color blanco, tiene dos patas desplegables que, al abrirlas, permiten colocar la tableta en un ángulo de 19 grados para obtener una mejor perspectiva para trabajar. Bajo una de esas patas hay un juego de puntas de recambio para el lápiz.

Conectividad

Como hemos comentado, Wacom One no es un tablet normal, con sistema operativo propio o batería. Es un accesorio que es necesario conectar a otro dispositivo (ordenador o móvil) y también a la corriente eléctrica.

La caja incluye, aparte del adaptador para enchufarlo, un cable en forma de X con cuatro conectores: un USB-C para la tableta, un USB-A para la energía, un HDMI y otro USB-A para conectarlos al ordenador.

El HDMI puede ser un escollo para muchos usuarios porque no todos los ordenadores cuentan con ese puerto, y para conectar Wacom One a un teléfono (admite solamente algunos modelos de Samsung y Huawei) hay que tener un adaptador USB-C que admita HDMI.

Wacom One Pen

Este monitor interactivo es compatible con otros lápices, también de otras marcas, pero incluye uno propio, Wacom One Pen. No tiene pilas ni batería, por lo que no es necesario recargarlo, y cuenta con un único botón de acceso en el lateral.

Ofrece 4.096 niveles de presión y admite un ángulo de inclinación de hasta 60 grados. Si se preguntan si es necesario utilizarlo con Wacom One, la respuesta es sí: es imprescindible para interactuar con la tableta, nada de usar los dedos. Eso sí, ofrece una respuesta excelente.

Software incluido

Al margen de las funcionalidades que permite la conexión a un ordenador o dispositivo móvil, Wacom proporciona a quienes adquieran un Wacom One acceso a un paquete de programas (unos son completos y otros versiones de prueba) de diseño (Adobe Creative Cloud Photography, Adobe Premiere Rush, Adobe Fresco y Clip Studio Paint), educación (Collaboard, Explain Everything, KamiApp, Limnu y Pear Deck) y la aplicación propia de Wacom para tomar notas Bamboo Paper.

(El dispositivo ha sido cedido por Wacom para una prueba de dos semanas)