Bruselas amenaza con suspender Tik Tok Lite en España y Francia por riesgo de adicción

La Comisión Europea amenazó este lunes con suspender a partir del próximo jueves Tik Tok Lite, la aplicación que la plataforma china ha lanzado en España y Francia, ante la sospecha de que "es tóxico y adictivo, especialmente para los niños".

"A menos que Tik Tok proporcione pruebas convincentes de seguridad, lo que no ha hecho hasta ahora, estamos dispuestos a activar las medidas provisionales de la ley de servicios digitales, incluida la suspensión del programa de recompensas Tik Tok Lite", dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en un mensaje en la red social X.

Es la primera vez que Bruselas amenaza directamente con sanciones financieras a una plataforma desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.

🚨We suspect #TikTokLite feature to be toxic & addictive, in particular for children.Unless TikTok provides compelling proof of safety —which it failed to do until now—we stand ready to trigger #DSA interim measures including the #suspension of the TikTokLite "reward programme" pic.twitter.com/71neLMrkYy