Éxito de la nave 'DART': La NASA confirma que su impacto desvió el asteroide

Es la primera vez que la humanidad cambia deliberadamente el movimiento de un objeto celeste y la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides. Así lo explicó el administrador de la NASA, Bill Nelson, en la presentación de resultados de la misión que impactó hace dos semanas la nave DART Dimorphos.

Una misión exitosa, pues el análisis de los datos obtenidos durante las últimas dos semanas por el equipo de investigación de la nave DART muestra que el impacto cinético de la nave logró su objetivo: alterar la órbita del asteroide.

Antes del impacto de DART (Double Asteroid Redirection Test), Dimorphos tardó 11 horas y 55 minutos en orbitar su asteroide padre más grande, Didymos. Desde la colisión de DART el 26 de septiembre, los astrónomos han seguido desde la Tierra cómo cambiaba ese lapso, y el equipo de investigación ha confirmado ahora que el impacto de la nave alteró la órbita de Dimorphos alrededor de Didymos en 32 minutos, acortando la órbita de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 23 minutos.

"Este resultado es un paso importante hacia la comprensión del efecto completo del impacto de DART con su asteroide objetivo", dijo en un comunicado Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias de la NASA en la sede de la NASA en Washington. "A medida que entran nuevos datos cada día, los astrónomos podrán evaluar mejor si, y cómo, una misión como DART podría usarse en el futuro para ayudar a proteger la Tierra".

"DART nos ha brindado algunos datos fascinantes sobre las propiedades de los asteroides y la efectividad de un impactador cinético como tecnología de defensa planetaria", dijo Nancy Chabot, líder de coordinación de DART del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins (APL) en Laurel, Maryland.

Para este análisis, los astrónomos continuarán estudiando las imágenes de Dimorphos del enfoque terminal de DART y del Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube), proporcionado por la Agencia Espacial Italiana, para aproximar la masa y la forma del asteroide. Aproximadamente dentro de cuatro años, el proyecto Hera de la Agencia Espacial Europea también está planeado para realizar estudios detallados de Dimorphos y Didymos, con un enfoque particular en el cráter dejado por la colisión de DART y una medición precisa de la masa de Dimorphos.