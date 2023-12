El hallazgo de la presa más antigua de China revela la ingeniería hidráulica de hace 5100 años

Una presa de 5.100 años de antigüedad, con un embalse y un aliviadero, ha sido identificada como el proyecto de conservación de agua más antiguo conocido en China. La presa Xiongjialing es parte del yacimiento de Qujialing en la ciudad de Jingmen, provincia de Hubei, en el centro de China.

Inicialmente fue construido hace más de 5 milenios en un afluente del río Qingmudang y luego fue ampliado tanto en altura como en ancho, dijo Tao Yang del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Hubei. La presa hallada mide 2 metros de altura y 180 metros de longitud.

Tiene un embalse al este y una zona de riego de 8,5 hectáreas al oeste; se descubrió que esta última albergaba un arrozal prehistórico, según Tao. Un aliviadero se encuentra en el lado norte del embalse, lo que permitió la descarga del exceso de agua durante las temporadas de inundaciones.

El diseño sugiere que los pueblos antiguos de la zona habían aprendido a aprovechar el agua basándose en la forma del terreno en lugar de simplemente implementar medidas para defenderse contra las inundaciones, dijo He Nu, investigador del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales.

El descubrimiento de la presa, anunciado en una reunión de arqueólogos el lunes, es uno de los últimos hallazgos que arrojan luz sobre la cuna de la civilización a lo largo del curso medio del río Yangtze, la vía fluvial más larga de China

