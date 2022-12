DuckDuckGo bloquea las ventanas emergentes invasivas de inicio de sesión de Google

Como los avisos de cookies o los anuncios para que nos suscribamos al sitio que sea, las ventanas emergentes de Google en las que se nos pide que iniciemos sesión en nuestra cuenta para seguir navegando, no importa qué web estemos intentando visitar, se han vuelto más y más frecuentes.

Muchos usuarios las descartan sin más, pero otros pueden tener problemas, ya sea porque piensen que sí que deben introducir sus datos para acceder al contenido que quieren ver o porque, al ser tan invasivas (en la pantalla de un móvil, por ejemplo), a veces es más fácil iniciar sesión para que se vaya esa ventana que dar con la forma de cerrarla.

Aunque pueda parecer inofensivo iniciar o no la sesión en Google, puede tener sus riesgos, tanto para la seguridad como para la privacidad, porque hacerlo supone, de entrada, decir que estamos de acuerdo con que se registre nuestra actividad online, tanto en el navegador que estemos utilizando como en sus extensiones.

Para evitarlo, el motor de búsqueda DuckDuckGo, que hace de la protección de los datos de sus usuarios su bandera, ha anunciado que añade a las herramientas con las que salvaguarda esa privacidad una nueva característica, Google Sign-in Pop-up Protection, para bloquear esas ventanas emergentes invasivas de Google tanto en sus propios navegadores (está disponible para dispositivos móviles y, en ordenadores, para Mac) como en sus extensiones para otros navegadores.

NEW: Have you seen these Google sign-in pop-ups lately? They may seem helpful but signing in actually gives consent to being tracked.We just released Google Sign-in Pop-up Protection to help block the pop-ups in our apps and extensions.🚀 pic.twitter.com/i7LzbNphIc