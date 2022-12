La nueva función de WhatsApp que te ahorrará más de un 'tierra trágame'

WhatsApp es la red social que más personas usan para conectar diariamente con familiares, amigos o incluso compañeros de trabajo. La facilidad para comunicarse con los contactos de la agenda y las constantes mejoras dentro de la plataforma hace de esta aplicación una de las más usadas y populares hasta para aquellos que huyen de los smartphones. Aunque también la plataforma tenía algunos inconvenientes que no se habían resuelto y que muchos usuarios demandaban a la compañía de mensajería instantánea.

Hasta ahora WhatsApp permitía a los usuarios mandar mensajes y borrarlos. Cuando se pulsa el botón de eliminar mensaje aparece una ventana con tres opciones: 'Eliminar para todos', 'Eliminar para mí' o 'Cancelar'. Son muchas las personas que con los nervios o las prisas por borrar un mensaje equivocado en el grupo equivocado le dan a la opción de 'Eliminar para mí' lugar de 'Eliminar para todos'. Esto provocaba un cierto malestar e impotencia porque el autor del mensaje ya no tenía manera de recuperar ese mensaje y en mensaje seguía permaneciendo en el chat.

Esto no permitía que la persona afectada por el error pudiera retractarse de la acción cometida ante las prisas por intentar eliminar un mensaje equivocado.

La nueva función que WhatsApp incorpora Deshacer. Esta opción permite a los usuarios que por error han eliminado el mensaje para ellos mismos pero no para el resto de personas recuperarlo. Dispondrán de 5 segundos para poder deshacer la opción de 'Eliminar para mí' y cambiarla a 'Eliminar para todos'.

"Delete for Me" 🤦🤦🤦We've all been there, but now you can UNDO when you accidentally delete a message for you that you meant to delete for everyone! pic.twitter.com/wWgJ3JRc2r