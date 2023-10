EEUU pide a sus empleados que revelen la existencia de programas secretos sobre ovnis

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de EEUU solicitó este martes a empleados gubernamentales que denuncien supuestos programas secretos relacionados con ovnis o fenómenos aéreos no identificados (UAP, en inglés) de los que tengan conocimiento directo.

El doctor Sean Kirkpatrick, director de AARO, anunció el lanzamiento de un formulario en la página web del organismo que permitirá a "empleados y ex empleados del Gobierno de Estados Unidos, personal militar o contratistas" realizar de forma confidencial denuncias de programas o actividades relacionadas con ovnis.

"Este formulario de contacto es para que empleados del Gobierno de Estados Unidos, en activo o retirados, notifiquen a AARO que tienen información de supuestos programas o actividades del Gobierno de EEUU sobre fenómenos aéreos no identificados", declaró durante una teleconferencia con medios de comunicación.

Kirkpatrick añadió que eso no significa que AARO tenga información de la existencia de planes gubernamentales para recoger información sobre supuestos ovnis. "Actualmente no tengo pruebas de que nunca haya existido un programa para la ingeniería inversa de algún tipo de fenómenos aéreos no identificados extraterrestre", explicó.

En el futuro, AARO también permitirá al público en general informar sobre avistamientos de ovnis.

El mecanismo anunciado este martes no sustituye la vía de denuncia de avistamientos que tienen en estos momentos los pilotos de aviación civil, quienes tienen que informar de este tipo de encuentros a los servicios de control de tráfico aéreo.

"Este mecanismo es para gente que cree tener conocimiento directo de programas clandestinos que el Gobierno ha estado ocultado", insistió Kirkpatrick.

AARO se creó en julio de 2022 como parte de la Oficina del Secretario de Defensa para investigar fenómenos aéreos no identificados. El organismo ha realizado centenares de investigaciones de denuncias de UAP y en muchos casos ha concluido que los avistamientos son objetos terrestres, como globos meteorológicos.