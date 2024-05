Elon Musk anuncia una inversión millonaria en supercargadores de Tesla tras despedir a casi toda la división

Elon Musk ha anunciado una inversión de 500 millones de dólares (463,8 millones de euros) para expandir la red de supercargadores de Tesla apenas una semana después de despedir a los casi 500 empleados que trabajaban en esta división del negocio.

"Tesla gastará más de 500 millones de dólares (463,8 millones de euros) en expandir nuestra red de supercargadores", ha dicho Elon Musk en su cuenta personal de X (antes Twitter), añadiendo que la inversión únicamente será en "nuevos puntos y ampliaciones, sin contar con los costes operativos, que son mucho más altos".

Just to reiterate: Tesla will spend well over $500M expanding our Supercharger network to create thousands of NEW chargers this year. That’s just on new sites and expansions, not counting operations costs, which are much higher.