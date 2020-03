Google, Twitter, Facebook, Microsoft o Mozilla, contra la desinformación sobre el coronavirus

Grandes tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, Microsoft o Mozilla, entre otras, se han comprometido ante la Comisión Europea a combatir la desinformación y las noticias falsas sobre el coronavirus en sus respectivos espacios, según ha informado la institución comunitaria.

En una reunión mantenida con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, representantes de compañías del entorno digital entre las que estaban las citadas confirmaron que han detectado "diferentes tipos de desinformación o noticias falsas" y han adoptado "una serie de medidas para combatirlas".

La comisaria checa ha aplaudido estas medidas y la cooperación que han mantenido estas plataformas con autoridades relevantes tanto a nivel internacional como de los Estados miembros.

Today I discussed with Platforms steps taken by the signatories of the Code on #COVID19 disinformation. I welcome their attempt to promote authoritative sources and address harmful content so the #disinformation doesn’t become a greater source of public harm than the virus itself pic.twitter.com/eVsGGnS4Mo