Harry Potter vuelve a nuestras pantallas en formato serie de la mano de HBO

La saga de libros y películas de Harry Potter nos ha acompañado a muchos durante nuestra infancia. Cuando ya habíamos dado por terminada la saga y nos quedaba poco más que las películas de la saga de Animales Fantásticos para rememorar el mundo mágico, HBO Max ha decidido darle una nueva vida a los personajes de las novelas de J.K. Rowling. Harry Potter vuelve a nuestras pantallas a través de la plataforma de streaming HBO Max. Esto ha sido posible gracias a la negociación de Warner Bros para adaptar las novelas esta vez en formato de serie.

Your Hogwarts letter is here. Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HBO Max (@hbomax)

Son muchas las personas que están emocionadas por volver a ver a Harry, Ron y Hermione en la pantalla, aunque muchos otros consideran que si no son Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson no sería del todo Harry Potter: hasta este punto ha llegado el amor y la admiración hacia las adaptaciones cinematográficas de las novelas de J.K. Rowling, sobre todo a los actores que interpretan a los personajes. La mayoría de las personas que ven a Daniel Radcliffe no ven a Daniel Radcliffe, sino a Harry Potter. Muchas personas han comentado 'en contra' de que se realice esta serie, alegando que va a ser imposible que superen a las películas, con comentarios como: "No, por favor. Las películas todavía están muy recientes... y los personajes son icónicos y legendarios... No lo hagan. Inviertan en el mundo de la magia que es tan vasto... hagan una serie sobre los merodeadores o Voldemort".

NUNCA vai existir outro Harry, Ron ou Hermione que não sejam interpretados por Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Chega a ser OFENSIVO um remake de Harry Potter, uma obra cinematográfica IMPECÁVEL e que não tem NECESSIDADE alguma em ser tocada. Não queremos, HBO! pic.twitter.com/uyN2PKLQW2 — Yan (@yankisner) April 12, 2023

La serie está dividida en siete temporadas, una por cada tomo. El hecho de que cada uno de los tomos tenga su propia temporada supone que la serie entrará en mucho más detalle que las películas, ya que en estas no se puede reflejar con lujo de detalle todas las situaciones que se escribían en los libros de J.K. Rowling, y en cuanto a la escritura, participará en la serie de HBO Max, tras ser convencida por Warner Bros. Según la escritura, así podrá asegurarse de que la serie mantenga el material original de los libros, así como sucedió en las películas.