LG reúne en un expositor virtual sus propuestas para el CES 2021

Si el hogar ya era uno de los espacios centrales de anteriores ediciones del CES, podría decirse que en esta de 2021, su primera en formato virtual, cobra aún más relevancia. Eso es lo que se desprende de presentaciones como la de LG Electronics, que ha escogido como lema Life is ON – Make Yourself at Home para englobar las novedades que pondrá este año en el mercado y que ha reunido en un expositor virtual.

En la presentación la firma surcoreana ha mostrado las primeras imágenes del LG Rollable, un teléfono de pantalla de tamaño variable, segundo smartphone del Explorer Project y, según la compañía, un adelanto de cómo podrían ser los móviles en el futuro. También ha presentado a Reah Keem, compositor y DJ virtual diseñado con tecnología de deep learning que a su vez ha sido el encargado de sacar al escenario (es un decir) al robot LG CLOi, que utiliza luz ultravioleta C (UV-C) para limpiar estancias con un alto movimiento de personas, como habitaciones de hotel o restaurantes.

La exposición virtual de LG en el CES 2021

El expositor de la compañía cuenta con cuatro zonas: Life is ON TV (con cobertura continua del CES 2021), Virtual Experience (exposición interactiva con cuatro zonas de producto), LG SIGNATURE in Vegas (escaparate que une las maravillas de Las Vegas con los productos de diseño de la serie LG SIGNATURE) y Life’s Good Studio (donde los visitantes pueden disfrutar de colaboraciones musicales de algunos destacados artistas emergentes.

No es lo mismo que verlas en directo en una tienda, pero en la zona de televisión de la exposición interactiva los consumidores podrán echarle un vistazo a la OLED Fall, un muro de pantallas OLED flexibles. En el área Home Cinema destaca LG MAGNIT, una pantalla profesional de Micro LED de 163 pulgadas (con negros más puros y un contraste y color más reales gracias a la tecnología de LG Black Coating).

Por su parte, el sector Home Appliance reúne los últimos productos de LG para mejorar la vida en el hogar y en la zona de soluciones empresariales los usuarios tendrán a su disposición cuatro entornos virtuales en los que se muestran productos que mejoran la productividad y ofrecen contenidos más inmersivos.

Y por último, pero no menos importante, en la parte Mobile los potenciales compradores tendrán una ventana abierta al catálogo de teléfonos de la compañía, incluyendo el LG Wing, con el que, de forma virtual, se podrán funciones como la cámara Gimbal o su Dual Recording.